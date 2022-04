कान में हुई खुजली तो हाथी ने लकड़ी से यूं की खुजली, पुराना वीडियो फिर हुआ वायरल

सोशल मीडिया आज के समय में मनोरंजन का अद्भुत साधन बन गया है. इंटरनेट के जरिये इंसान अपना पूरा दिन काट सकता है. इसपर अलग-अलग तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे. जबसे ब्रॉडबैंड सर्विस सस्ती हुई है, तबसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है. सोशल मीडिया पर कई बार पुराने कंटेंट को भी फिर से शेयर कर वायरल कर दिया जाता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो जो करीब पौने दो साल पुराना है, फिर से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इसमें गजराज की हरकत ने लोगों का ध्यान खींचा.

जंगल का राजा वैसे तो शेर होता है लेकिन एक हाथी है, जिसके सामने शेर भी पीछे हट जाता है. भारी-भरकम हाथी से उलझने से अच्छा है कि उसे रास्ता देकर उसके रास्ते से हट जाओ. सोशल मीडिया पर एक हाथी का बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ये विशालकाय जानवर अपने कान को लकड़ी के टुकड़े से खुजलाता नजर आया. इंसानों की तरह ही हाथी कान में खुजली कर रहा था.

पतली से लकड़ी से कान की सफाई

इस वीडियो को सबसे पहले आज से करीब पौने दो साल पहले ANI ने शायर किया था. इसमें हाथी ने कुछ ऐसी यूनिक हरकत की, जिसने सभी को हैरान कर दिया. वीडियो में देखा गया कि हाथी एक बेहद पतली स्टिक से अपने कान को खुजला रहा था. उसने अपनी सूंड से स्टिक को पकड़ा और इंसानों की तरह कान की सफाई करता रहा.

#WATCH: Two elephants spotted using twigs to comfort themselves at Bannerghatta Biological Park near Bengaluru in Karnataka. pic.twitter.com/JsPbcoNABp

— ANI (@ANI) July 24, 2020