15 लोगों की मौत का है ज़िम्मेदार, फिर भी ढोल-नगाड़ों से स्वागत! देखिए दुनिया के सबसे बड़े हाथी का जलवा

भारत में प्रकृति और जानवरों की पूजा की परंपरा बेहद पुरानी है. आज भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो न सिर्फ प्रकृति बल्कि जानवरों को भी भगवान की तरह पूजते हैं और उनका सम्मान करते हैं. खास दिन पर उन्हें परंपरागत वेशभूषा में सजाया जाता है और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां दुनिया के सबसे बड़े हाथी को सम्मान मिलता देख आप अचरज में पड़ जाएंगे. क्योंकि वो हाथी अब तक के सबसे खूंखार हाथियों में भी शुमार है, जिसे ‘खूनी’ हाथी कहा गया है.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े हाथी को ढोल नगाड़ों के साथ पूजते और उसका स्वागत करते देखा जा सकता है. असल में जिस हाथी को इतना सम्मान मिल रहा है वो 15 लोगों और तीन विशाल हाथियों की मौत का जिम्मेदार हैं. फिर भी भारत का एक खास वर्ग उसे भगवान की तरह पूजता है. इस वीडियो को 67 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

‘खूनी’ हाथी के स्वागत में उत्साहित दिखे लोग

रिपोर्ट्स कहती हैं कि केरल के त्रिशूर पूरम उत्सव के मौके पर मौजूदा वक्त में ये धरती का सबसे खूंखार हाथी ही वडक्कुनाथन मंदिर का दरवाजा खोलता है. जिसके लिए हाथी का खूब साज श्रृंगार किया जाता है. वायरल वीडियो में आप वो नज़ारा देख भी सकते हैं जहां किसी उत्सव की तैयारी के दौरान विशाल हाथी सज धजकर बड़े सिर दरवाजे से प्रवेश कर रहा है. जिसके स्वागत के लिए ढेर सारे लोग उत्साह में खड़े दिखाई दिए. ये हाथी धरती पर जीवित हाथियों से सबसे ज्यादा उम्र का हाथी तो है ही, साथ ही सबसे ऊंचा हाथी भी माना गया है. जो जानलेवा होते हुए भी पूजनीय है.

Still living at age 58, India’s tallest elephant, Thechikottukavu Ramachandran, has killed a record 15 people and 3 elephants in his lifetime and is considered the most dangerous captive elephant in the country.

