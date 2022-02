‘गजराज’ ने सीखाई खुजली मिटाने की नई ट्रिक, देखकर आप भी हो जाएंगे लोट-पोट

जंगल में हो रही घटनाएं और जानवरों से जुड़े किस्से कहानियां हम अक्सर सुनते रहते हैं. अमूमन डराना वाले जंगली जानवर कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें देखकर हमारे आपके चेहरे पर बिना किसी मेहनत के हंसी और मुस्कान आ ही जाती है. अक्सर बंदरों की ऐसी कई तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें वो अपनी हरकतों से हंसा-हंसा कर लोटपोट कर जाते हैं. मगर इस बार ये ज़िम्मा किसी और ने ले लिया है.

सोशल मीडिया ट्विटर पर एक हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उसे तूफान से लड़ते हुए देखा जा सकता है. तेज़ आंधी तूफान में एक हाथी हरे-भरे पेड़ पर अपनी ताकतआज़माइश करने में मशगूल था. मगर क्या आप जानते हैं कि ये हाथी राजा इस पेड़ के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं न तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं.

पेड़ तोड़कर बनाई खुजली की मशीन!

ट्विटर पर वायरल हो रहा हाथी और पेड़ की फाइट का वीडियो जिसने भी पूरा देखा उसी हंसी नहीं रुक रही. इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है That must have been one heck of a itch. जैसा कि कैप्शन से ही पता चल गया होगा पूरा माजरा. फिर भी आपको बता दें कि आखिर हाथी राजा की इस पेड़ से क्या दुश्मनी थी? दरअसल गजराज ने पहले इस पेड़ को तोड़ने में पूरी ताकत खर्च की उसके बाद उस परम आनंद की प्राप्ति हुई जिसके क्या ही कहने. पेड़ टूटने के बाद जब ज़मीन पर गिरा तब उस पर गजराज सवार हुए और तसल्ली से अपनी तशरीफ की खुजली मिटाने में जुट गए. जिस तरह वीडियो में एक हाथी पेड़ पर बैठकर खुजली करता दिखाई दिया तो देखने वाले हंस-हंस कर लोटपोट हो गए. जिसके बाद इसे खुजली का अनोखा तरीका कहा गया.

That must have been one heck of a itch. 😳😂🐘🌴 pic.twitter.com/htBlL8HpPg — Fred Schultz (@FredSchultz35) February 14, 2022

तेजी से वायरल हो रहा हाथी का खुजली ‘ट्रिक’

ट्विटर पर Fred Schultz@FredSchultz35 नाम के एक अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया. जिसके 24 घंटे से भी कम वक्त में 50 हज़ार से ज्यादा बार देखा गया है. और ढाई हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया. फ़्रेड शुल्त्स (Fred Schultz) अपने ट्विटर अकाउंट पर वाइल्डलाइफ से जुड़ी ऐसी ही मजेदार वीडियो और तस्वीरे पोस्ट करते रहते हैं. उनका उद्देश्य ऐसी वीडियो पोस्ट कर सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना है. ठीक उसी तरह जैसे हाथी की पेड़ तोड़कर खुजली मिटाने की नायाब ट्रिक देखकर बेशक देखने वाले हंस पड़ेंगे. अब देखना ये है कि Itching trick कितने लोगों को आराम और आनंद की अनूभूति कराने में सफल हो पाएगी?

