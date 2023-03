Twin Elephants Born Rare: हाथी के बच्‍चों के वीडियोज आपने जरूर देखे होंगे. अक्‍सर एक हाथी के साथ एक ही बच्‍चा नजर आता है. कभी जुड़वा नहीं. कभी सोचा है कि इसकी वजह क्‍या है ? बहुत सारे लोगों को शायद ही पता होगी. भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक हथ‍िनी दो बच्‍चों के साथ सडक पार करते हुए दिख रही है. उन्‍होंने इसे दुर्लभ पल बताया. आइए जानते हैं क्‍यों कहा उन्‍होंने ऐसा.

सुशांत नंदा ( IFS Susanta Nanda) ने वीडियो के साथ कैप्‍शन लिखा, दुनिया में जितने भी हाथ‍ियों का जन्‍म होता है उनमें से 1% से भी कम जुड़वां बच्चे हैं. इसल‍िए यह तस्‍वीर अव‍िश्वसनीय है. यह फोटो पूर्वोत्‍तर भारत की है. कैप्‍शन से आप समझ सकते हैं कि यह दुर्लभ पल क्‍यों है. दरअसल, मादा हाथियों के जुड़वां बच्चों को जन्म देने की संभावना एक प्रतिशत से भी कम होती है. अगर हाथी जुड़वा बच्‍चों को जन्‍म देती है तो दोनों बच्चों के जिंदा रहने की संभावना बेहद कम होती है.

Less than 1% of elephant births happens to be twins. And that makes this incredible. From NE India. pic.twitter.com/j2RXAeozjx

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 26, 2023