मां का दूध बच्‍चों के लिए अमृत माना गया है. डॉक्‍टर कहते हैं कि जन्‍म के 6 महीने तक बच्‍चों को मां का दूध दिया जाना चाहिए. क्‍योंकि उसमें पोषक तत्‍वों की प्रचूर मात्रा होती है, जो उसके मानस‍िक विकास के लिए बेहद जरूरी है. हर मां इसके लिए तमाम तरह के जतन करती है. लेकिन क्‍या आपने ऐसी मां के बारे में सुना है, जो दूसरे बच्‍चों के लिए ब्रेस्‍ट मिल्‍क दान करे. आज हम आपको ऐसी ही एक मह‍िला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अब तक हजारों बच्‍चों को जिंदगी दे चुकी हैं. इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

हम बात कर रहे अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ एंडरसन की, जो पिछले कई वर्षों से यह नेक काम कर रही हैं. एंडरसन खुद 2 बच्‍चों की मां हैं, लेकिन उन्‍होंने हजारों बच्‍चों का पालन-पोषण किया है. यहां तक क‍ि तमाम प्र‍िमेच्‍योर बेबी की जान बचाने में भी मदद की है. गिनीज बुक के मुताबिक, 20 फरवरी 2015 से 20 जून 2018 तक उन्‍होंने एक मिल्‍क बैंक को 1600 लीटर ब्रेस्‍ट मिल्‍क दान कर चुकी हैं. यह किसी भी मह‍िला द्वारा ब्रेस्‍ट मिल्‍क दान करने का रिकॉर्ड है. उनकी यह कोश‍िश आज भी जारी है.

10350 लीटर ब्रेस्‍ट मिल्‍क दान कर चुकी

एल‍िजाबेथ ने कहा, यह केवल उस दूध का हिसाब है जो 2015 और 2018 के बीच मैंने एक दूध बैंक को दान किया. इसके अलावा भी तमाम बच्‍चों के लिए दूध मुहैया करा चुकी हूं. पिछले 9 वर्षों में 10350 लीटर ब्रेस्‍ट मिल्‍क दान कर चुकी हूं. एंडरसन ने बताया कि वे सिर्फ उन्‍हीं लोगों को दान देती हैं, जिनको इसकी सबसे ज्‍यादा जरूरत होती है. आख‍िर उन्‍हें यह आइड‍िया कहां से आया. इस सवाल पर एंडरसन ने बताया कि पहले वह ज्‍यादातर दूध फेंक दिया करती थीं. पर एक दिन उन्‍हें लगा कि अगर इसका सही इस्‍तेमाल किया जाए तो दुनिया में तमाम बच्‍चे ऐसे हैं जिनकी वजह जान बचा सकती हैं. जब दूसरी बेटी हुई तो एक हफ्ते बाद ही उन्‍होंने अपना दूध दान करना शुरू कर दिया. वह हर रोज पंप से 6 लीटर दूध निकालती हैं. बोतल में पैक करती हैं और मिल्‍क बैंक को दान में दे आती हैं.

Elisabeth’s body can’t stop making milk.

She’s been constantly donating her breastmilk to babies who need it most. pic.twitter.com/N7BCcaNOO7

