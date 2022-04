मलबे में दबे पपी को ज़िंदा देख नम हो गई आंखें, मातम के बीच मिलन के भावुक पल कैमरे में कैद

जिस वक्त पूरा देश गम में डूबा हुआ है. चारों तरफ मातम पसरा है. बम धामाकों की आवाजों ने नींद गायब कर दी है. ऐसे में खुशी के दो पल भी नसीब हो जाए दिन बन जाता है. बात हो रही है युद्ध ग्रस्त युक्रेन की जहां धमकों के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसने भावुक कर दिया. ट्विटर पर ये वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं

इंसानों के साथ-साथ यूक्रेन में जानवर भी बुरी हालत में है. कुछ ज़ख्म के दर्द में तड़प रहे हैं तो कुछ अपने मालिकों से बिछड़ने के गम से. अपने प्यारे पालतू जानवरों के मालिकों का भी उनसे बिछड़कर हाल बुरा ही है. दो ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां एक डॉगी बिछड़ने के कई दिन बाद अपने मालिक से मिलकर खुशी से झूम उठा. वहीं दूसरी तरफ एक छोटा पपी जो बमबारी के बाद बिल्डिंग के मलबे में दब गया था. लेकिन जब उसे मालिक ने ज़िदा देखा तो भावुक हो उठा.

पहले बिछड़े फिर मिलकर झूम उठे दोनों

इस पल को कुछ लोगों ने कैमरे कैद कर लिया जिससे कई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद मिली. डॉगी कई दिन पहले मालिक से बिछड़ गया था. यूक्रेन में बिछड़ा डॉगी आखिरकार अपने मालिक से मिल ही गया उसे देखते ही एक तरफ मालिक की खुशी को दूसरी तरफ बेजुबान डॉगी की खुशी. दोनों का एक-दूसरे के प्रति लगाव उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था. दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर इतने खुश थे कि उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी. हो भी क्यों न डॉगी है ही ऐसा जानवर जिसे इंसानों के सबसे करीब और सबसे अच्छा दोस्त जो कहा गया है.

In a brief moment of joy amidst the brutality of war, rescuers in eastern Ukraine pulled a puppy alive from the rubble of a bombed building, authorities said. https://t.co/PcVzHJwt1g pic.twitter.com/Gn9SIAr9T1

— ABC News (@ABC) April 13, 2022