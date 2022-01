कंपनी ने नहीं दी छुट्टी तो कर्मचारी ने दिया इस्तीफा ! मालिक ने मांगी वापस लौटने की भीख !

कई बार दफ्तर में ऐसा होता है, जब त्यौहार पर छुट्टी नहीं मिल पाती. ऐसी स्थिति में कोई इस्तीफा देने की तो नहीं सोचता. हालांकि एक शख्स ने अपनी कंपनी से क्रिसमस पर छुट्टी (Employee quits after not getting leave) न मिलने के बाद सीधा इस्तीफा ही दे दिया. उसके इस फैसले से कंपनी को लेन के देने पड़ गए.

ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म Reddit पर इस शख्स ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया है कि उन्हें कंपनी की ओर से क्रिसमस पर तोहफे के तौर पर छुट्टियां कैंसिल करने का फरमान मिल गया. इसके बाद तो कर्मचारी का पारा ऐसा चढ़ा कि उसने नौकरी से इस्तीफा (Gifts for Employees) दे दिया और परिवार के साथ छुट्टियों (Family Vacation Planning) पर चला गया.

छुट्टी नहीं मिली तो दिया इस्तीफा

रेडिट पर अपनी कहानी बयां करते हुए इस शख्स ने बताया कि उसने क्रिसमस पर अपने ऑफिस में छुट्टी मांगी. पहले तो उसे लगा कि छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही कंपनी ने छुट्टी कैंसिल की, इस शख्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया. शख्स का कहना है कि उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसके लिए नौकरी से ज्यादा ज़रूरी परिवार है. इसलिए उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया. जो मालिक नौकरी पर रहते हुए उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे, नौकरी छोड़ते ही उन्हें कर्मचारी की अहमियत का पता चल गया.

ऑफिस ने लौटने की मांगी भीख

कर्मचारी ने बताया कि जब उनके क्लाइंट्स ने धीरे-धीरे दफ्तर में उनके बारे में पूछना शुरू किया तो गुस्साए मैनेजर ने उन्हें मैसेज और कॉल करने शुरू कर दिए. उन्होंने कर्मचारी पर टीम के नाम पर लौटने का दबाव बनाना जारी रखा, क्योंकि उनके क्लाइंट टूटने लगे थे. जब कर्मचारी ने उन्हें अपना सैलरी पैकेज बढ़ाने के लिए कहा, तो उन्हें दिक्कत होने लगी. कई दिनों की बातचीत के बाद भी कर्मचारी ने आखिरकार नौकरी पर लौटने से इनकार ही कर दिया. उसकी इस कहानी पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने रिएक्ट करते हुए उसके फैसले को सही ठहराया है.

