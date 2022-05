7 घंटे देर से ऑफिस पहुंचने के बाद लड़के ने बॉस से कहा- 'सॉरी, मैं सो गया था'

Employee Reaches Late at Office as He Slept : दफ्तर पहुंचने में 5-10 मिनट की देरी होना (Getting Late at Office) कोई बड़ी बात नहीं है. कई बार ट्रैफिक या फिर किसी और वजह से आधे-एक घंटे की भी देरी हो जाती है, जिसकी वाज़िब वजह बतानी होती है. हालांकि आपने कभी साढ़े सात घंटे की देरी से ऑफिस (Man Reached 7.5 Hours Lat at Office) पहुंचते हुए शायद ही सुना हो, वो भी इस वजह से क्योंकि वो घर पर सो रहा था.

आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये शख्स साढ़े सात घंटे की देरी से दफ्तर पहुंचा. आमतौर पर किसी भी ऑफिस में काम के घंटे ही 8 या 9 होते हैं, जिसमें भी ये आदमी साढ़े 7 घंटे बाद सिर्फ आधा या एक घंटे के लिए दफ्तर पहुंचा था. दिलचस्प बात ये रही कि शख्स इतना ईमानदार था कि उसने देर से पहुंचने की वजह कुछ और नहीं बल्कि साफ तौर पर बताई कि वो घर पर सो गया था.

ट्विटर पर शेयर हुआ किस्सा

लड़के को जल्दी ही नौकरी मिली है और उसने जो ईमानदारी दिखाई, वो काबिल-ए-तारीफ है. ट्विटर यूज़र @Deannooo के अकाउंट से ये किस्सा शेयर किया गया है. उनकी पोस्ट में लिखा गया है – ‘मेरे साथ काम करने वाला एक युवा कर्मचारी साढ़े सात घंटे बाद अभी-अभी दफ्तर पहुंचा और कहा- मुझे माफ करिये, मैं सो गया था.’ अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने हंसने का भी साइन डाला है. इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि आखिरकार वो आया तो सही !

लोगों को मज़ेदार लगा पोस्ट

इस पोस्ट को अब तक ट्विटर पर करीब 17 हज़ार लोग पसंद कर चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूज़र ने कमेंट किया है कि उनके यहां भी एक ऐसा ही शख्स है, जो अपनी घड़ी का अलार्म नहीं सुन पाता और अब तेज़ आवाज़ वाली घड़ी खरीद रहा है. एक अन्य यूज़र ने बताया कि उसकी टीम का एक मेंबर एक दिन फैंसी ड्रेस में मेकअप के साथ पहुंच गया क्योंकि पिछली रात वो पार्टी कर रहा था. कुल मिलाकर सबके ही ऑफिस में शायद ऐसे लोग पाए जाते ही हैं.

