महीने भर काम करवाकर बॉस ने नहीं दी सैलरी, गुस्साए कर्मचारी ने 20 सेकंड में लगा दिया करोड़ों का चूना

दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसों (Earn Money) की काफी ज्यादा जरुरत होती है. पैसों से ही इंसान अपनी जरुरत पूरी कर पाता है. इसके लिए शख्स दिन-रात मेहनत करता है. कोई खुद का बिजनेस (Business Idea) शुरू करता है तो कोई किसी की कंपनी में काम करता है. लेकिन जरा सोचिये कि जिस पैसे के लिए आप महीने भर किसी की कंपनी में कोल्हू के बैल की तरह काम करें, वो आखिर में आपको पैसे देने से इंकार कर दे तो?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स जेसीबी में बैठकर कई गाड़ियों को बर्बाद करता नजर आया. इसमें जेसीबी के आगे लगे ट्रक और डंपर को एक शख्स जेसीबी में बैठकर तोड़ता दिखा. उसने एक के बाद एक कई गाड़ियां बर्बाद कर दी. वीडियो में इसके लोकेशन और नियत का वैसे तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन लोगों ने वीडियो देख लिखा कि ऐसा तो सैलरी ना मिलने पर एक कर्मचारी ही कर सकता है.

