एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने किया गरबा का आयोजन, अचानक यात्रियों ने शामिल होकर बढ़ा दी नवरात्र की रौनक!

इस वक्त हर तरफ नवरात्र हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और नवरात्र में गरबा का विशेष महत्त्व होता है. नवरात्र में गुजरात में किए जाने वाले इस पारंपरिक नृत्य को अब हर कोई अपनाने लगा है. यही वजह है कि जब से नवरात्र की शुरुआत हुई है गरबा का अलग अलग जगह अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है. कभी स्विमिंग पूल में तो कभी अमेरिका के टाइम स्क्वॉयर पर लोग गरबा करते दिखाई दे रहे हैं. अब गरबा की खूबसूरत झलक एअरपोर्ट पर भी देखने को मिली.

ट्विटर के Divya Putrevu नाम के प्रोफाइल पर शेयर एक वीडियो में बेंगलुरु एअरपोर्ट पर गरबा का नजारा देख आप खुश हो जाएंगे. एअरपोर्ट पर कर्मचारियों ने स्टाफ के लिए गरबा का आयोजन किया था. लेकिन यात्रियों ने गरबा में शामिल होकर इस आयोजन के उत्साह को दोगुना कर दिया. वीडियो खूब पसंद किया गया.

Just trust them when they say anything can happen in Bengaluru!

Had my @peakbengaluru moment again at @BLRAirport

Crazy event by staff! Beautiful to see random travellers gathering just to play Garba. pic.twitter.com/lpthAe933L

— Divya Putrevu (@divyaaarr) September 29, 2022