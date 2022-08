स्टाफ के टैटू, पियर्सिंग और हेयरस्टाइलिंग के पैसे दे रहा है मालिक, नौकरी मांगने वालों की लगी लाइन !

Hotel Offers to Pay For Staff’s Tattoo : हर कंपनी अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं ऐसी देती है कि वो उसके लिए वफादार बने रहें. ज्यादातर कंपनियों में आजकल इसके लिए कर्मचारियों को मेडिकल, टुअर, गिफ्ट वाउचर और अन्य तरह की पॉलिसीज़ रखी जाती हैं, लेकिन शायद ही आपने किसी ऐसे मालिक के बारे में सुना होगा, जो अपने कर्मचारियों को बाल कटाने, टैटू बनवाने या पियर्सिंग (Hotel Paying For Staff’s Piercing, Tattoo and Haircut) जैसी चीज़ों के लिए पैसे देता हो. इस वक्त एक ऐसा होटल चर्चा में है, जो अपने कर्मचारियों को इसके लिए पैसे देता है.

इस होटल में पहले इतने लोग नौकरी के लिए नहीं पहुंचते थे, लेकिन इस वक्त वहां नौकरी मांगने वालों की लाइन लगी हुई है. जर्मन होटल ग्रुप Ruby Hotels की ओर से अपने कर्मचारियों को नौकरी के दौरान टैटू बनवाने, पियर्सिंग कराने और फंकी हेयरकट कराने के लिए भी पैसे दे रही है. अब यहां काम करने के लिए रोज़ाना ढेरों एप्लिकेशन आ रहे हैं.

होटल दे रहा है अनोखा ऑफर

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के होटल ग्रुप रूबी होटल की ओर से स्टाफ को अलग किस्म की सुविधाएं दी जा रही हैं. होटल की ओर से हर कर्मचारी को £500 यानि भारतीय मुद्रा में 48 हज़ार रुपये दिए हैं. ये पैसे वो नए टैटू बनवाने, पियर्सिंग और हेयरकट पर खर्च करेगा. होटल के वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक वे लोगों को उनके व्यक्तित्व के मुताबिक ही रहने देना चाहते हैं. होटल का ये नया हायरिंग ट्रेंड सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस ऑफर के बाद 25 फीसदी ज्यादा जॉब एप्लिकेशन उनके दफ्तर में पहुंच रहे हैं.

सिर्फ 6 महीने के लिए होगी सुविधा

कर्मचारियों को उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए पैसे देने की व्यवस्था होटल की ओर से सिर्फ 6 महीने तक के लिए की जाएगी. ये सुविधा सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगी, जो कंपनी को नया-नया ज्वाइन करेंगे. होटल ग्रुप की इस पहल को सोशळ मीडिया पर लोग खूब सराह रहे हैं. दरअसल कई कंपनियों को कर्मचारियों के टैटू करवाने या पियर्सिंग जैसी चीज़ों को मना किया जाता है लेकिन लोगों की च्वाइस को सम्मान देने के लिए लोग रूबी होटल्स की तारीफ कर रहे हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news