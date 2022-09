उम्र का सैकड़ा पार कर भी दादाजी के जोश में नहीं थी कमी, 102 की उम्र में मुस्कुराहट के साथ पूरी की रेस

उम्र को हमेशा थामे रखना, जोश को हमेशा हाई रखना, और हौसले को कभी कम न होने देना जिसकी खासियत होती है वह उम्र का सैकड़ा पार कर भी बेमिसाल होते हैं. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए वाकई उम्र नंबर से ज्यादा कुछ नहीं होती. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे उत्साही लोगों का हौसला और बढ़ जाता है और वो कुछ ऐसा कर जाते हैं की लोगो के लिए मिसाल बन जाए. जो लोग 60 के होते ही खुद को बुजुर्ग मानकर बैठ जाने में यकीन रखते हैं ऐसे लोगों को की उम्र तक एथलीट बने रहने वाले शख्स को जरूर देखना चाहिए.

ट्विटर के @ValaAfshar पर शेयर एक वीडियो में 102 की उम्र में एक बुजुर्ग रेस लगाते दिखाई दिए. जिनका जोश और उत्साह देखकर बड़े बड़े बच्चे भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए. दादाजी 104 की उम्र तक सक्रिय एथलीट की भूमिका में रहे. वीडिओ को 3.40 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

शतकवीर एथलीट, 102 की उम्र में लगाई रेस

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स 102 साल की उम्र में खुद से आधी से भी कम उम्र लोगों के साथ रेस लगाते दिखाई दिए. वो बुजुर्ग हो चुके थे, लिहाजा स्पीड भले कम थी, लेकिन उत्साह सबसे ज्यादा था. चेहरे पर चमक और मुस्कान के साथ उन्होंने रेस पूरी की. और फिनिशिंग लाइन पर जाकर पलटे और सबका अभिवादन भी किया. 102 की उम्र में रेस लगाकर उन्होंने साबित कर दिया की अगर जोश, जुनून और उत्साह हो तो उम्र आपके रास्ते में कभी बाधा नहीं बन सकती. ना ही कोई आप को कमतर आंक सकता है. बिना किसी सहारे के खुशी खुशी वो ट्रैक पर दौड़ते दिखाई दिए. वीडिओ पर कैप्शन दिया गया- “कभी भी अपने सपनों पर उम्र की सीमा न लगाएं”. “इस आदमी का जन्म 1917 में हुआ था, जो 102 साल की उम्र में दौड़ लगा रहा था”.

“Never put an age limit on your dreams.”

This man was born in 1917, running a race at age 102 pic.twitter.com/cvabjbcOXb

