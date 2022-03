बच्चे को रगड़-रगड़कर चमकाने में जुटी बंदरिया, मदर मंकी ने बेबी को पकड़कर धो डाला

इंसान हो या जानवर. घर हो या जंगल, मां का रोल कभी भी कहीं भी नहीं बदलता. बच्चों की देखभाल करना, उनकी साफ-सफाई का ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा, बच्चों का खान-पान सबकुछ मां ही तो संभालती है. जंगल से भी कई बार कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आ ही जाती है जिसे देखकर ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है.

एक मां हर जगह हमेशा ऑनट्यूटी ही होती है. लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चों की अच्छी सी देखभाल केवल इंसान ही रखते हैं तो आप गलत हैं. फिर भी यकीन न हो रहा हो तो ट्विटर (Twitter) पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिखाते हैं जहां एक बंदरिया अपने बच्चे को घिस-घिस कर चमकाने में लगी हुई है मगर बच्चा है कि मानता ही नहीं. उड़ीसा कैडर के IFS Dr Samrat Gowda ने वीडियो को अपने ट्विटर शेयर किया है. जहां 4 घंटे में 7 हज़ार से ज्यादा बार लोगों ने इस वीडियो को देख डाला.

‘मां ने बच्चे को धो डाला’

जैसे हमारे घरों में माएं अपने बच्चों को नहलाने-धुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. ठीक वैसे ही जानवर भी अपने बच्चों की साफ-सफाई पर बहुत ध्यान देते है. यकीन न हो तो ट्विटर (Twitter) पर Viral Video देख लीजिए जहां बंदरिया बच्चे को रगड़-रगड़कर नहला रही है. बड़ा सा जंगलनुमा बाथरूम और उसके बीच बना शानदार बाथटब जिसमें मां के हाथों तसल्ली से नहा रहा है बंदर का बच्चा. नज़ारा वाकई खूबसूरत है. आखिर प्रकृति की गोद में इससे अच्छा स्नानघर किसे नसीब होता होगा. जो इन जनाब को मिला है. फिर भी इसके पांव नहीं टिक रहे. बेचारी मां पकड़-पकड़ कर उसे धोने पर लगी है. मानो अभी तैयार होकर बारात में जाना है.

Thats so sweet.A mother will be a mother.

— Dr Anuradha Singh (@DrAnuradhaSing3) March 24, 2022