Most Expensive Ice cream: बाप रे! सोने के भाव बिक रही है एक कटोरी आइसक्रीम, सालों से खरीद कर खा रहे हैं लोग

A post shared by Travel, Romance, Smiles (@shenaztreasury)





अमूमन लोग शादी में जा कर आइसक्रीम पर टूट पड़ते हैं या अगर वो दोस्तों या परिवार के साथ बाहर जाएं तो आइसक्रीम खाना जरूर पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग आइसक्रीम को ब्रांड या फ्लेवर से नहीं बल्कि उसकी कीमत बता कर खरीदते हैं. ऐसे में आपको आइसक्रीम खाने की तलब हो और हम आपको दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम (World's most expensive ice cream) की कीमत बताएं तो शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि खाना चाहिए या अब आइसक्रीम खाना छोड़ ही देना चाहिए. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम सोने के भाव बिकती है.दरअसल, दुबई में स्कूपी कैफे (Scoopi Cafe in Dubai) में ब्लैक डायमंड नाम की आइसक्रीम (Black diamond ice cream) मिलती है. जिसकी कीमत 62,900 रुपए है. आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें सच में सोना पड़ा होता है. जानकारी के मुताबिक इसमें इटालियन ट्रफल्स (Italian tuffles), एम्ब्रोसिया ईरानी केसर (Ambrosia Irani Saffron) और खाने योग्य 23-कैरेट सोना (Edible 23 Karat gold) पड़ा होता है.आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर @shenaztreasury नाम से बने वेरिफाइड अकाउंट पर इस आइसक्रीम पार्लर का वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें वीडियो क्रियेटर ने बताया कि यह आइसक्रीम लगभग 60 हजार में दुबई (Ice cream worth 60 thousand in Dubai) में मिलती है और इसे दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम माना जाता है. हांलाकि शेहनाज को दुकानदार ने यह आइसक्रीम फ्री में दी है लेकिन आपको यह वहां जा कर हजारों रुपये खर्च कर खाने को मिलेगी. आपको बता दें कि वहां इस आइसक्रीम को खाने के लिए आपको चांदी की चम्मच (Silver spoon) दी जाएगी.वीडियो को देखने वाले लोग आइसक्रीम की कीमत जानकर हैरान हैं. हांलाकि, कई लोग इसे लगर्जरी फूड कह रहे हैं तो कई लोग मजाक करते हुए कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'यह दुनिया पित्तल दी बट आइस्क्रीम डज नोट हैव टू बी (But Ice cream does not have to be). एक यूजर ने शेहनाज को कहा कि वो बहुत लकी (Lucky) हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि अच्छा है, सोना रक्त संचार में मददगार है.