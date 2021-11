बतख के अंडों से निकल रहा है काला योक, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए गुत्थी !

दुनिया में ज्यादातर लोगों की प्लेट में सुबह के नाश्ते के तौर पर उबले हुए अंडे (Egg Recipes for Breakfast) या फिर अंडे का ऑमलेट होता है. सोचिए इस अंडे के बीच का हिस्सा अगर आपको पीले की जगह काला (Black Yolk Eggs) दिखने लगे, तो आप या तो अंडे को खराब मान लेंगे या फिर इसे कोई प्रैंक कहेंगे. हालांकि चीन (Black Yolk Eggs In China) में इस वक्त एक शख्स के फार्म में जो हो रहा है वो कोई प्रैंक नहीं है. सीना वीबो ( Sina Weibo) नाम के शख्स के पाले हुए बतखों ने काले रंग के योक वाला अंडा (Scientist Baffled over Black Yolk Eggs) देने शुरू कर दिया है.

काले रंग के योक वाले अंडे की तस्वीरें इस वक्त चीन के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हर कोई देख रहा है कि आम अंडों की ही तरह सफेद रंग के प्रोटीन के बीच पीले के बजाय काले रंग के योक दिखाई दे रहे हैं. सीना वीबो का कहना है कि उसके दोस्त के फार्म में बतखों ने पिछले हफ्ते से ही काले योक वाले अंडे देना शुरू किया है.

ग्रे बतख ने दिए काले योक वाले अंडे

हैंगज़ाउ शहर के रहने वाले सीना वीबो ने सोशल मीडिया पर इन अंडों की तस्वीर पहली बार शेयर की. उसका कहना है कि उसके किसी दोस्त के बाद कुछ ग्रे रंग की बतख हैं. ये बतख हमेशा की सामान्य अंडे देती थीं, जिनके अंदर का योक पीला होता था. एक दिन उसकी बतख ने कुछ ऐसे अडे दिए, जिसे अंदर से काले रंग का योक निकला. दिखने में ये अंडे सामान्य साइज़ के और सफेद ही थे. अंडे अंदर का एगव्हाइट बिल्कुल क्लियर था लेकिन इसका योक पीले या नारंगी होने के बजाय बिल्कुल काला था. अंडे की स्मेल भी सामान्य अंडे की ही तरह थी लेकिन उसके अनोखे योक के बारे में कुछ समझ नहीं आया.

वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए पहेली

चीन की एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ( Academy of Agricultural Sciences) के विशेषज्ञों को भी अंडे के काले योग की गुत्थी समझ नहीं आई. उन्होंने काले योक पर स्टडी भी की है लेकिन अब तक इसका कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया. सोशल मीडिया पर ज़रूर लोग अपने-अपने कयास लगा रहे हैं. किसी ने कहा कि बतखों ने इंक पी ली होगी तो कोई कह रहा है कि इन्होंने मेलेनिन वाली चीज़ ज्यादा खा ली होगी. कुछ लोगों ने इसे प्रदूषण का भी प्रभाव बताया है. इससे पहले अपने देश में भी एक शख्स के फार्म में मुर्गियों ने गाढ़े हरे रंग के योक वाले अंडे दिए थे.

