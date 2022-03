यहां कोरोना होते ही भिखारी बन जा रहे हैं लोग, जायदाद बेचकर करवाना पड़ रहा है महंगा इलाज

कोरोना वायरस (Corona Virus) ने 2019 से जो तबाही मचाई, वो अभी तक कहर बरपा ही रहा है. एक के बाद एक वेरिएंट दुनिया में फ़ैल रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं. कोरोना के डेल्टा और ओमनी के बाद अब चीन (China) में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. वहां एक बार फिर से लॉकडाउन (Lockdown)लगा दिया गया है. भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है. इस बीच भारत में कई लोगों ने मुफ्त के वैक्सीन लगवा लिए हैं.

भारत के अलावा अगर हम बात करें मलेशिया की, तो वहां कोरोना की चपेट में आना कई तरह से मुसीबत खड़ा कर रहा है. मलेशिया के लोगों को इस बात का डर कम है कि कोरोना कहीं उनकी जान ना ले ले. इसकी जगह उन्हें चिंता है कि अगर उन्हें कोरोना हुआ, तो उसके इलाज के लिए वो पैसे कहां से लाएंगे? जी हां, इस देश में कोरोना का इलाज काफी महंगा है. गरीब इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं.

ट्विटर पर बताया दर्द

हाल ही में एक मलेशियाई ने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया. उसने बताया कि कैसे इस के इलाज के नाम पर लोगों से अच्छी खासी रकम ऐंठी जा रही है. ट्विटर पर Nurasyiqin नाम की महिला ने इसका खुलासा किया. महिला ने लिखा कि कोरोना होना काफी महंगा पड़ता है. उसने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया लेकिन कोरोना होने के बाद उसकी सारी सेविंग्स चली गई. इसने काफी आपसी दवाइयों, टेस्ट किट्स और सप्लीमेंट्स में खर्च कर दिए. कुछ परिवारों के लिए तो कोरोना के बाद खाने के लिए पैसे नहीं बचे. ऐसे में तो ये वायरस होना ही जानलेवा है.

Getting COVID is costly. I haven’t properly calculate the amount, but we spent a lot on meds, lozenges, test kits, supplements etc. Some families might have to prioritize the money for food. Just wait till the dreadful symptoms subsides.

