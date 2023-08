जब आप बाघ की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे अधिक संभावना है, उसकी छव‍ि. उसका धारीदार सुनहरा रंग, जिसके शरीर पर काली धारियां हैं. है ना? लेकिन ओड‍िशा में एक बेहद ही दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ देखा गया है. यह बिल्‍कुल काला नजर आ रहा है. आख‍िर इसका रंग ऐसा क्‍यों है? क्‍या भारत में कभी ऐसा बाघ देखा गया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे (IFS Ramesh Pandey)ने ट्विटर पर इस बाघ का वीडियो शेयर किया है. उन्‍होंने बताया कि काले रंग के इस बाघ को ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (Similipal Tiger Reserve)में देखा गया. वीडियो के साथ उन्‍होंने कैप्‍शन में लिखा, ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक मेलानिस्टिक बाघ का खूबसूरत कैमरा ट्रैप वीडियो. यह एकमात्र जगह है जहां हम काले रंग के बाघ को देख सकते हैं.

Beautiful camera trap video of a melanistic tiger in Similipal Tiger Reserve, Odisha, the only place where we see blackish tigers because of genetic mutations in the population. pic.twitter.com/KXqvjX8tvs

