अंकल ने पेश किया इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना, बिजली के तार से जला दी सिगरेट! टैलेंट देख फटी रह गई आंखें

भारत में प्रतिभाएं कूट-कूट कर भरी पड़ी हैं. एक से एक क्रिएटिविटी और जुगाड़ू पद्धति के माहिरों की खान है हिंदोस्तान. ऐसे प्रतिभावान लोगों कें आइडियास और इनोवेशन अगर आप देख लें तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे. या फिर उनका आविष्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. इसीलिए ऐसी प्रतिभाओं को भारत रत्न देने की मांग होने लगी है. वीडिओ देख आप सारा माजरा खुद ही समझ जाएंगे.

ट्विटर के @Jyoti789Singh पर शेयर एक वीडियो में अंकल जी का टैलेंट देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई. इंजीनियरस डे के उपलक्ष्य में शेयर किए गए इस वीडियो में एक अंकल मुँह में सिगरेट दबाकर दो तारों से उसे जलाने की कोशिश करते दिखे. और अगले ही पल जल उठी सिगरेट. वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

कभी देखा है बिजली के तारों से सिगरेट जलाने का आइडिया?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ जिसे खासतौर पर इंजीनियरस डे के उपलक्ष्य में शेयर किया गया. वीडिओ में बनियान पहने एक अंकल जी मुंह में सिगरेट दबाए हैं. लेकिन माचिस की गैरमौजूदगी थी और तलब बड़ी तेज़ लगी थी. ऐसे में उन्होंने जुगाड़ लगाया कि चकरा जाएगा सिर. हिम्मत और टैलेंट का गज़ब का कॉम्बिनेशन देखकर आप नतमस्तक हो जाएंगे. सिगरेट तो पीनी ही थी. भले ही माचिस या लाइटर हो या ना हो. ऐसे में अंकल जी ने इंजीनियरों वाला जुगाड़ू दिमाग लगाया और बिजली के दो तारों को सटाकर उसकी करंट से अपनी सिगरेट जला ली, फिर हर फिक्र को धुएं में उड़ाते नजर आए. टैलेंटेड अंकल का आविष्कार देख लोग शॉक में चले जाए तो गलत नहीं होगा. जितनी क्रिएटिविटी अंकल जी दिखाई, उतना ही क्रिएटिव यह वीडिओ भी है.

On #EngineersDay, my greetings to all our hardworking engineers and salute them for their innovations. careful Uncle

