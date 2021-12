Corona के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा फेस मास्क, वैज्ञानिकों का नया आविष्कार !

कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटना इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है क्योंकि इसका संक्रमण बेहद तेज़ी से होता है. यही वजह है कि कोरोना (Corona New Variant Omicron) से रोकथाम में सैनिटाइज़र और फेस मास्क (Scientists Developed Advanced Face Mask) का इस्तेमाल बेहद अहम हो जाता है. इस सेफ्टी को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए अब जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा मास्क बनाया है, जो कोरोना के संपर्क में आते ही चमकने (Face Mask Glows When it Detects Covid) लगेगा.

ये आविष्कार (Face Mask Glows When it Detects Covid) कोरोना की रोकथाम में मील का पत्थर साबित हो सकता है. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों (Japanese Scientists) ने मास्क में ऑस्ट्रिच सेल्स का फिल्टर लगाया है. इन फिल्टर्स के ज़रिये कोरोना वायरस को पकड़ने में मास्क कहीं ज्यादा असरदार साबित होगा. जैसे ही कोविड-19 इसके संपर्क में आएगा अंधेरी जगह पर ये मास्क चमकने लगेगा.

जापानी वैज्ञानिकों ने किया कमाल

इस मास्क का आविष्कार जापान की Kyoto Prefectural University के प्रेसिडेंट यासुहिरो सुकामोटो ( Yasuhiro Tsukamoto) ने एक रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर तैयार किया है. उनका कहना है कि लाइट सोर्स के तौर पर मास्क पर LED लाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मास्क में ऑस्ट्रिच के अंडों से एंटीबॉडीज़ लेकर उनका इस्तेमाल किया गया है. इन बर्ड्स को पहले कोरोना से बचाने वाले इंजेक्शन दिए गए थे. ऑस्ट्रिच बाहरी संक्रमण को न्यूट्रल करने वाली एंटीबॉडीज़ बनाने में माहिर होते हैं. ऐसे में इस एंटीबॉडी को मास्क पर स्प्रे करके ये देखा गया कि कोरोना वायरस के संपर्क में आने पर इसका क्या रिएक्शन होता है. 32 कोविड पेशेंट्स पर लगाातर 3 तक इसका प्रयोग करने के बाद देखा गया कि मास्क यूवी लाइट में चमक रहे थे.

क्यों कोविड के संपर्क में आकर चमका मास्क?

ऑस्ट्रिच की एंटीबॉडी मास्क पर लगाने के बाद जब इसे पहना गया तो खाने, छींकने के दौरान मास्क ने वायरस को कैच कर लिया. इसके बाद जब मास्क को यूवी लाइट में रखा गया तो ये चमकने लगा. दिलचस्प बात ये रही कि स्मार्टफोन की एलईडी लाइट में भी मास्क काम कर रहा था. अब इस इंस्पेक्शन किट को जापान में इस साल के अंत तक लोगों को दिए जाने की उम्मीद है. ये किसी भी मरीज़ के कोरोना इंफेक्टेड होने के संकेत दे देगा, जिससे बाकी लोगों का बचाव हो सकेगा.

