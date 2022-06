सड़क के बीच में बना विशालकाय गड्ढा, ग्राफिक्स जैसी दिखने वाली तस्वीर है बिल्कुल असली !

Weird Natural Wonders : कुदरत के खेल निराले हैं. कई बार कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो हमें दंग कर देती हैं. अगर इनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाएं तो हम इन्हें ग्राफिक्स समझने की भूल कर बैठते हैं. ऐसी ही कुछ हैरतंगेज़ तस्वीरों (Real Pictures that Look Fake) में शामिल है एक विशालकाय गड्ढे (Giant Sinkhole in Guatemala) की तस्वीर, जो आबाद शहर के बीच कुछ इस तरह बन गया कि आप इसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन या फिर ग्राफिक्स से बनाई गई पिक्चर समझ बैठेंगे.

‘Fake Vs Real’ सीरीज के तहत आज हम आपको इसी हैरतंगेज़ सिंकहोल की तस्वीरें दिखाएंगे, जो साल 2010 में ग्वाटेमाला में दिखाई दिया था. बेहद गोल और गहरे गड्ढे और इसकी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं और आज भी इसे देखने वाले कई बार फेक तस्वीर समझ बैठते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल है.

100 फीट गहरे की तस्वीर असली

साल 2010 में जब ग्वाटेमाला में ट्रॉपिकल तूफान अगाथा आया था, तभी ये सिंकहोल ग्वाटेमाला शहर के ज़ोन-2 में बन गाय था. ये पूरा इलाका रिहायशी है और गड्ढे ने यहां अफरा-तफरी मचा दी थी. बताया जाता है कि ये गड्ढा 100 फीट गहरा और 65 फीट चौड़ा है. स्थानीय लोगों ने तब बताया था कि गड्ढा अचानक ज़मीन धंसने से बना था और इसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया. उस वक्त जो उन घरों में थे, वे भी पाताल में समा गए. बिजली के खंभे भी सिंकहोल की भेंट चढ़ गए. उस दौरान सैकड़ों लोग यहां लापता हो गए थे.

A dramatic sinkhole collapse from 2010 in Guatemala City 300 feet (100 meters) deep. http://t.co/8eIKGmTL38 pic.twitter.com/pBFwdFrh7j — USGS (@USGS) September 30, 2014

आज भी डराती हैं सिंकहोल की तस्वीरें

अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सिंकहोल ज्यादातर उन इलाकों में बनते हैं जहां लाइमस्टोन होते हैं या फिर कोई ऐसा पत्थर, जो ग्राउंड वॉटर से घुल जाता हो. इससे पहले भी साल 2007 में ग्वाटेमाला शहर के पास ही एक और 100 फीट का गहरा सिंकहोल बन गया था. इस पूरे इलाके को सिंकहोल के 60 फीट तक हर दिशा में सील कर दिया गया, जबकि यहां रहने वाले लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि उन्हें यहां रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए.

