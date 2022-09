नकली जेब्रा बनकर घूमने निकले जंगल, असली जानवर समझकर शेरनियों ने किया हमला !

सोशल मीडिया पर जंगल और जानवरों से जुड़े तमाम तरह के वीडियोज शेयर किए जाते हैं जो एक से एक बेहतरीन और बेहद मजेदार भी होते हैं लेकिन कई बार खूंखार जानवरों के वीडियोज़ डराने वाले भी होते हैं. क्योंकि जंगली जानवर कब खतरनाक रूप अख्तियार कर लें कहा नहीं जा सकता. अक्सर शिकार के वीडियो से दिल दहला देने वाले होते हैं लेकिन कभी कभार इंसान भी अपनी बेवकूफ़ी से जान आफत में डाल देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ कुछ लोगों की बेवकूफ़ी उनकी जान ले सकती थी.

Wildlife viral series ट्विटर के OddIy Terrifying पर शेयर एक वीडियो कुछ लोग नकली ज़ेब्रा की खाल पहन कर जंगल में घूमने निकल पड़े जहाँ इर्दगिर्द जंगली जानवर भी घूम रहे थे इसी बीच कुछ शेरनियों की नजर नकली जबरा पर पड़ी और उसे असली समझकर शिकारियों ने हमला कर दिया जान आफत में पड़ी तो खाल फेंककर भागने पड़ा.

Idiots think they are a Zebra pic.twitter.com/IcCHJHYcYg

— OddIy Terrifying (@closecalls7) September 26, 2022