Weird : शख्स को अपनी पिकअप ट्रक से था बेतहाशा प्यार, मरने के बाद भी परिवार ने नहीं किया जुदा !

इंसान जीते जी कैसा भी हो, उसके मरने के बाद (Last Wish Before Death) परिवार हमेशा चाहता है कि उसकी आत्मा शांति से रहे. यही वजह है कि शख्स की आखिरी इच्छा (Man Buried in Truck) पूरी की ही जाती है. मैक्सिको (Mexico) में एक परिवार ने घर के बुजुर्ग की मौत के बाद उनकी लास्ट विश पूरी करने के लिए पूरा पिकअप ट्रक (Man Buried in his pick up truck) ही उनके साथ दफन कर दिया. वे चाहते थे कि निधन (Unusual Cremation) के बाद उन्हें कोई मलाल न रह जाए.

दुनिया में मैक्सिको (Mexico) ऐसा देश है, जहां मरने से पहले इंसान की आखिरी इच्छा (Bizarre Last Wish of Man) बलोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है. ये परिवार के लिए काफी गंभीर मुद्दा होता है. यही वजह है कि बाजा कैलिफोर्निया सर (Baja California Sur) में रहने वाले डोन एडन अरेना (Don Adán Arana) ने जब पिकअप ट्रक के साथ दफनाए जाने की इच्छा परिवार को बताई, तो उन्होंने इसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दी.

क्यों जताई अजीबोगरीब इच्छा?

मैक्सिको के प्युर्टो सैन कार्लोस के मूल निवासी डोन एडन अरेना को उनके बेटे ने एक पिकअप ट्रक गिफ्ट किया था. जब उन्हें ये ट्रक मिला, तो उनकी स्थिति इसे चलाकर एंजॉय करने की नहीं रह गई थी. ऐसे में में डोन ने अपने परिवार से कहा था कि वे चाहते हैं कि ट्रक उनकी मौत के बाद उनके साथ जाए, ताकि वो अपनी दूसरी ज़िंदगी में इसे चला सकें. उनकी इच्छा पूरी करने के लिए परिवार की ओर से जो प्रयास किया गया, वो सुर्खियां बटोर रहा है. एक बड़े ट्रक को क्रेन के ज़रिये कब्र के अंदर ले जाकर ताबूत के साथ दफन किया गया. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर देख हैरान हुए लोग

अनोखे अंतिम संस्कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर की जा रही हैं. तस्वीरों में ट्रक को क्रेन के सहारे लटका हुआ और फिर कब्र के अंदर उसमें ताबूत को रखते हुए देखा जा सकता है. El Universal के मुताबिक परिवार को अपने इस काम के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इस असाधारण अंतिम संस्कार के लिए परमिशन नहीं ली थी. इससे पहले भी ऐसा हुआ है, जब एक दक्षिण अफ्रीकी राजनेता को उनकी पसंदीदा मर्सिडीज़ कार में दफनाया गया था.