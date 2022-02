गरीबी ने उसे गंदे काम करने पर किया मजबूर, परिवार के आगे एडल्ट स्टार बनने का कोई पछतावा नहीं

गरीबी, तंगी मजबूरी में इंसान क्या नहीं कर जाता. पेट पालने और जान बचाने का संकट सामने हो तो गलत सही का फर्क मिट जाता है. फिर जो रोटी और सिर पर छत का जुगाड़ कर सके वहीं सही लगता है. ऐसी ही कहानी है उस लड़की की जिसने अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए ऐसा कदम उठाया जो शायद उसे समाज में सम्मान न दिला पाए , मगर उसे और उसके परिवार को रोटी, कपड़ा, मकान और दवाएं ज़रूर दिला रहा है.

ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की रहने वाली 32 साल की सोफिया सनशाइन (Sofia Sunshine, from British Columbia, Canada) अपनी गरीबी और मजबूरी से तंग आकर एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ गई. OnlyFans पेज की मॉडल बनकर एडल्ट स्टार बन गई. अब इससे होने वाली कमाई से अपने परिवार की हर ज़रूरत पूरी करने में वो सक्षम हैं. लिहाज़ा उन्हें अपने काम का कोई अफसोस नहीं है.

एडल्ट मॉडल को मिल रहा परिवार का साथ

सोफिया का परिवार फूड बैंक में रहता था (Family lived in the food bank). उनके पास ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं होते थे (There were no warm clothes to wear in the cold). बीमार पड़ने पर सरकारी अस्पताल की लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था. कई बार सड़क किनारे रात गुज़ारनी पड़ती थी. लिहाज़ा उसे जो रास्ता अपने परिवार की ज़रूरत के लिए सही लगा उसे बिना संकोच अपना लिया (Adopted whatever felt right for the needs of the family without hesitation). सोफिया अब OnlyFans मॉडल हैं. इसके ज़रिए उन्हें इतनी कमाई हो जाती है कि वो अपने माता-पिता को बेहतर ज़िंदगी दे सके. उनके सिर पर अपनी छत और पहनने को गर्म कपड़े मिल सकें. लिहाज़ा अब इस काम में परिवार का भी साथ मिल रहा है.

ट्रोलर्स के निशाने पर भी रहीं सोफिया-सामंथा

तंगहाली के दिनों में परिवार एक-दूसरे से उतना नहीं जुड़ा था जितना अब. मां सामंथा बेटी के शूट शेड्यूल का हिसाब रखती हैं उन्हें सपोर्ट करती है. पिता भी उनकी कमाई के इंवेस्टमेंट और सेविंग से जुड़े मामले संभालते हैं. आयरलैंड का रहने वाला उनका प्रेमी भी कई बार उनके शूट का हिस्सा होता जहां एक कपल केमेस्ट्री की ज़रूरत होती है. सोफिया के एडल्ट साइट पर काम करने में उनके पैरेंट्स को सपोर्ट को लेकर वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई (Sofia remained on the trail of trollers). लेकिन उन्हें इससे कई फर्क नहीं पड़ता. सोफिया मानती हैं कि पहले कि तुलना में अब उनका परिवार एक-दूसरे के ज्यादा करीब आया है. एक-दूसरे का ख्याल रखने के लिए अब हम पूरी तरह आज़ाद है. साथ ही वो ज़रूरतमंदो की मदद के लिए कमाई का बड़ा हिस्सा दान करती है (Donates a large part of the earnings to the poor). और अपने रिश्तों पर गर्व महसूस करती हैं.

