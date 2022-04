मशहूर कैफे ने महिला को परोस दिया सड़ा हुआ केक, अब जिंदगीभर देगा फ्री कॉफी

दुनिया में कोई भी देश हो, वहां कड़े फ़ूड लॉ बने हुए हैं. इसके तहत अगर कोई रेस्त्रां खराब खाना या अनहाइजेनिक तरीके से खाना सर्व करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है. कई मामलों में तो फूड आउटलेट्स को ही क्लोज कर दिया जाता है. छोटे-मोटे रेस्त्रां तो कम खर्चे में मुनाफे की वजह से ऐसी लापरवाही करते रहते हैं. लेकिन कई बार बड़े-बड़े फूड़ आउटलेट्स भी ऐसी लापरवाही के शिकार हो जाते हैं. इन दिनों मलेशिया का एक मशहूर कैफे ऐसी ही लापरवाही के कारण चर्चा में आ गया. इस कैफे ने अपनी ने अपनी एक कस्टमर को खराब केक परोस दिया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

मलेशिया में ZUS Coffee काफी मशहूर है. हाल ही में ये सुर्ख़ियों में था. यहां आई एक महिला ने मॉल के चेन से एक केक खरीदा था. लेकिन इस केक के बीचोबीच फंगस लगी हुई थी. इस घटना को खुद कस्टमर, जिसकी पहचान डीविया डी के तौर पर हुई, ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया. महिला ने लिखा कि इसे क्रोहन्स डिजीज है. यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक है. ऐसे में उसने ये सड़ा हुआ केक खा लिया, जिसके कारण उसके हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ सकता है.

केक का था खट्टा स्वाद

महिला ने आगे लिखा कि वो उनके कैफे की रेग्युलर कस्टमर है. लेकिन अब वो शायद ही वहां कभी कुछ खाएगी. इस अनुभव के बारे में डीविया ने बताया कि जब उसने केक खरीदने के बाद पहली बाईट ली, तभी उसे केक का टेस्ट खट्टा लगा. पहले डीविया को लगा कि शायद उसका टेस्ट ही ऐसा होगा लेकिन अचानक उसने केक में फंगस लगा हुआ देखा. इसके बाद तो डीविया को उबकाई ही आ गई. हाल ही में उसने कोरोना को मात दी थी और अपने कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ सड़ा केक खाना उसे महंगा पड़ सकता था.

Zus Coffee, you done fucked up this time! I’m a regular customer and today I just lost it. Bought your soya cincau cream cake and when I first ate it, it tasted really sour and I thought that was how it was supposed to taste. And halfway I see MOULD in the cake??? @ZusCoffee pic.twitter.com/tKjZCRT9nJ

— Diviya D (@ayividinihsrad) April 8, 2022