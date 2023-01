खेत में सांस लेने के बदले लगेंगे 2500 रु, 1 घंटे के पैकेज में खाना फ्री, यहां किसानों ने तलाशा आपदा में अवसर

Fresh Air for 2500 Rupees Per Hour in Thailand: राजधानी दिल्ली में हवा साल दर साल दमघोंटू होती जा रही है. कई बार तो ऐसा लगता है कि अगले 10-15 साल में लोग खुलकर सांस लेने के लिए भी दिल्ली से बाहर जाया करेंगे. हम ये बातें सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं, जहां ऐसा हो रहा है. तभी तो एक किसान ने आपदा में ऐसा अवसर ढूंढा है कि अपने खेत में सैलानियों के घंटेभर टिकाने के वो 2500 रुपये वसूल रहा है.

वैसे पर्यटन के लिहाज़ से आपने ऐसी कई जगहों के बारे में सुना होगा, जो ग्रामीण परिवेश का अनुभव देने के लिए एक या दो दिन का पैकेज देते हैं. वहां रहकर आप भागमभाग से दूर ज़रा धीमी और सुकून भरी ज़िंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं. हालांकि हमारे देश से थोड़ी दूरी पर मौजूद थाईलैंड में एक किसान ने इन सबसे अलग घंटे भर धान के खेत में हवा खाने और सांस लेने का पैकेज (Farmer Sells Fresh Air for 2500 Rupees Per Hour) पेश किया है.

आपदा में किसान ने ढूंढ लिया अवसर

दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित देशों में से एक है थाईलैंड. यहां लोगों को ताज़ी हवा से लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. यही वजह है कि थाईलैंड के हुआए कोन था नाम के गांव में रहने वाले एक किसान ने प्रदूषण के बीच ताज़ी हवा का धंधा ढूंढ लिया. 52 साल के इस आदमी की Hellfire Pass एरिया के पास ज़मीनें हैं, जहां वो धान की खेती करता है. अब उसने पहाड़ियों के बीच मौजूद अपने धान के खेत में एक कैंपिंग एरिया बना दिया है. उसका दावा है कि ये वही जगह है, जहां देश की सबसे ताज़ी हवा मौजूद है. ऐसे में वो लोगों को इस कैंप में एक घंटा ठहरने के लिए 1,000 baht यानि भारतीय मुद्रा में करीब 2500 रुपये चार्ज करता है. अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप यहां कितनी देर रुकना चाहेंगे.

मिस्टर दुसित बच्चों और दिव्यांग लोगों से पैसे नहीं लेते हैं. (Credit- CH3Plus)

हवा के पैसे, लेकिन खाना बिल्कुल फ्री

मिस्टर दुसित ने चैनल 3 प्लस न्यूज़ से बात करते हुए कहा प्रदूषण की वजह से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं. Asian Life Social Welfare Development Organisation के सेक्रेटरी दुसित का ये आइडिया काफी लोकप्रिय हो रहा है. वे अपने खेत में ठहरने वाले बच्चों और दिव्यांग लोगों से पैसे नहीं लेते हैं. आप यहां रुकेंगे तो हवा खाने और सांस लेने के तो आपको पैसे देने होंगे, लेकिन तीन वक्त का खाना बिल्कुल फ्री दिया जाएगा. इतना ही नहीं आस-पास रहने वाले लोगों को यहां ठहरने के लिए दूसरे घंटे के पैसे नहीं देने होते.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news