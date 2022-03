Viral : लग्ज़री फैशन ब्रांड ने इनविटेशन कार्ड के नाम पर मेहमानों को भिजवा दिए टूटे हुए फोन !

आजकल किसी फंक्शन के कामयाब होने की शुरुआत उसके इनविटेशन कार्ड (Weird Invitation Card) से ही हो जाती हैं. अगर निमंत्रण कार्ड अच्छा हो, तो लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं. हाल ही में कुछ अलग करने के चक्कर में मशहूर लग्ज़री फैशन ब्रांड बैलेंसियागा (Fashion Brand Balenciaga) ने लोगों को फैशन वीक (Paris Fashion Week) में बुलाने के लिए ऐसा इनविटेशन कार्ड (Invitation Written on Broken iPhone) भेजा, कि वो चौंक गए.

Paris Fashion Week में फॉल/विंटर कलेक्शन में लोगों को इनवाइट करने के लिए बैलेंसियागा की तरफ से जो इनविटेशन कार्ड भेजे गए थे, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दरअसल ये इनविटेशन किसी पेपर पर नहीं बल्कि टूटे हुए आईफोन पर लिखा गया था. इसकी पिक्चर्स इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

डिब्बे में भेजा टूटा हुआ iPhone 6

Fashion Brand Balenciaga की ओर से भेजे गए इनविटेन बॉक्स में एक टूटा हुआ iPhone 6 रखा गया है. इस फोन के बैक साइड पर फैशन वीक की डेट और जगह के साथ निमंत्रण लिखा गया है. इनविटेशन में लिखा गया है कि ‘ये डिवाइस साल 2022 का आर्टिफैक्ट है और चलता नहीं है, इसे सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है.’ बैलेंसियागा का फैशन शो 6 मार्च को पेरिस फैशन वीक में हुआ था लेकिन शो से ज्यादा चर्चा इंटरनेट पर उसे इनविटेशन की हो रही है.

Twitter पर वायरल हुआ कार्ड

टूटे हुए फोन पर लिखे हुए इनविटेशन की फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. Bryan Boy नाम के ट्विटर यूज़र ने इस कार्ड की फोटो सोशल मीडिया पर देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

