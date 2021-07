तोंद से परेशान मर्दों के लिए परफेक्ट पहनावा, जिम भी नहीं जाएंगे और लगेंगे सुपरफिट

आपने सुना होगा Why should boys have all the fun? तो जनाब परफेक्ट फिगर दिखाने का भी पूरा अधिकार सिर्फ महिलाओं को ही नहीं है, मर्द भी अपना टोंड शेप दिखा सकते हैं, भले ही वे इतने फिट हों नहीं. 22 साल के फैशन डिज़ाइनर Zdenek Lusk उन्हें ये मौका दिया है.Zdenek Lusk नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी (Nottingham Trent University) में पढ़ते हैं और उन्होने अपने एक प्रोजेक्ट के तहत मर्दों को तोंद से छुटकारा दिलाने वाला एक खास पहनावा (Men Corset) तैयार किया है. ये अनोखी ड्रेस महिलाओं की तरह ही मर्दों को मोस्ट डिज़ायर्ड वी शेप देगा और उन्हें Hot & Sexy दिखने में मदद करेगा.Zdenek Lusk फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, ऐसे में उन्हें कपड़ों के डिज़ाइन के बारे में काफी कुछ पता है. उन्होंने बताया कि जब वे जिम जाने वाले पुरुषों से मिले, तो उन्हें पता चला कि उनकी सारी मशक्कत चौड़े कंधे और पतली कमर पाने के लिए है. ऐसे में Zdenek Lusk को आइडिया आया पुरुषों के लिए कॉर्सेट (Corset) बनाने का. ये कॉर्सेट पहनने के बाद मर्दों का फिगर V-SHAPE में दिखाई देगा. Czech Republic के रहने वाले 22 साल के इस डिज़ाइनर ने फ्यूज टेप और प्लास्टिक बोनिंग को जाल के अंदर कवर करके ये खास कॉर्सेट (Men Corset) बनाया है.कॉर्सेट (Men Corset) की खासियत ये है कि आपकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है. महिलाओं की कॉर्सेट में जहां इसे शिफ्ट करने के लिए लेस लगाई जाती हैं, वहीं मर्दों की कॉर्सेट (Men Corset) में इलास्टिक का इस्तेमाल किया गया है. जिसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक घटाया-बढ़ाया जा सकता है. Zdenek Lusk कहते हैं कि इस पहनावे के ज़रिये वे मर्दों की लटकती हुई तोंद को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं. ये मर्दों को उनका मनचाहा लुक देगा और उन्हें कोई महिलाओं जैसा महसूस नहीं होगा. वे बताते हैं कि बॉम्बर जैकेट और जींस के साथ कॉर्सेट काफी अच्छा लगता है, लेकिन जिसे जैसे भी अच्छा लगे, वो इसे पहन सकता है.Zdenek Lusk उनकी यूनिवर्सिटी के समर शो का हिस्सा बना. यूनिवर्सिटी के फैशन कोर्स लीडर्स का कहना है कि मर्दों का कॉर्सेट पहनना कोई नई बात नहीं है. 18वीं और 19वीं सदी में कपड़ों के नीचे ये कॉर्सेट पहने जाते थे. अब नए डिज़ाइनर ने इसे स्ट्रीट वियर स्टाइल में सबके सामने रखा है.