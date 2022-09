VIDEO: महज 47 सेकंड में काट दिए बाल... गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया नाम

Guinness World Records Fastest Haircut : बाल कटवाने के लिए सैलून के बाहर लोग घंटों इतजार करते हैं. अमेरिका और यूरोप में तो लोगों को पहले से अप्वाइंटमेंट लेनी पड़ती है. भारत के बड़े शहरों में भी अब ऐसा हो रहा है. हेटर कटिंग करने में कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है. लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि आपके बाल एक मिनट से भी कम समय में कट सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे. शायद नहीं. आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन ये सच है.

दरअसल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो पांच साल पुराना यानी 2017 का है. इसका एक-एक प्रेम देखने लायक है. यहां शख्स ने महज 47.17 सेकंड में बाल काट दिए. सैलून में बैठा हर शख्स दंग रह गया. आप भी इस वीडियो को देखिए.

Need a quick trim? How about a 45 second trim? 💇‍♂️ pic.twitter.com/DqeokLazg2

— Guinness World Records (@GWR) September 4, 2022