स्टेज पर नाच रही थी बेटी, ऑडियंस में बैठे पापा ने दिया पूरा साथ, लोग बोले- 'फादर ऑफ द इयर'

Father Daughter Viral Video: माता-पिता के लिए बच्चों की छोटी-छोटी उपलब्धियां भी काफी मायने रखती हैं. वे उन्हें न सिर्फ दिल से सपोर्ट करते हैं बल्कि उनके साथ हर वक्त खड़े भी रहते हैं. एक ऐसे ही सपोर्टिव पिता का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी को स्टेज पर नाचते हुए देखकर नीचे बैठे पापा भी झूमकर नाच रहे हैं.

पापा का सपोर्ट लेवल ऐसा था कि बच्ची जब तक स्टेज पर नाचती रही, पापा ने उसके साथ-साथ पूरे डांस स्टेप बैठे-बैठे ही कर डाले. ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेज से बच्ची और नीचे से उसके पापा एक जैसा ही डांस कर रहे हैं. लोगों ने पापा (Father Enacts Dance Steps for Daughter Video) के इस डेडिकेशन को 100 में से 100 नंबर दिए हैं. आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिए.

पापा ने दिया बच्ची का पूरा साथ

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्ची के स्कूल में कोई फंक्शन है, जिसमें वो ड्रेस अप होकर डांस करने के लिए खड़ी है. वहीं उसके पापा ऑडियंस में बैठे हुए हैं. इस दौरान जितना डांस बच्ची कर रही है, उतना ही पापा को भी करते हुए देखा जा सकता है. दरअसल पापा की सारी मेहनत इसलिए है कि कहीं बच्ची कोई स्टेप भूल न जाए. ये परफॉर्मेंस दलेर मेंहदी के मशहूर नाने ‘तुनक-तुनक’ पर किया जा रहा है और पापा-बेटी की ये जुगलबंदी लोगों का दिल जीत रही है.

लोग बोले- Father Of The Year

इस मज़ेदार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईपीएस दीपांशु काबरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @ipskabra से शेयर करते हुए लिखा है – Father Of The Year अवॉर्ड जाता है … वीडियो को 7 फरवरी को शेयर किया गया है और अब तक इसे करीब 3 लाख लोग देख चुके हैं और 10 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है.

Tags: Ajab Gajab, Funny video, Viral Video on Social Media