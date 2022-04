अपने बच्चों की फोटो खींच रहा था पिता, अजनबी महिला ने आंख में आकर झोंक दिया मिर्च का स्प्रे !

कई बार ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है. कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका (United States News) में एक शख्स के साथ. वो मॉल के सामने अपने बच्चों की फोटो खींचने (Man Clicking Photo of Own Children) में व्यस्त था, इसी बीच एक महिला ने आकर उसकी आंख में पेपर स्प्रे (Pepper Spray) छिड़क दिया. महिला का आरोप था कि धोखे से बच्चों की तस्वीर (Father Pepper Sprayed for Clicking Photo ) ले रहा है, जबकि वे बच्चे उसी शख्स के थे.

ये अजीबोगरीब मामला अमेरिका (United States News) के टेक्सस (Texas) में मौजूद अर्लिंगटन का है. पीड़ित शख्स पेंटागन सिटी मॉल में अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए गया था. वहां वो बच्चों की तस्वीरें लेने में बिजी था, तभी कोई 20-30 साल की महिला वहां आई और उसने मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ से शिकायत कर दी कि एक शख्स कुछ अजनबी बच्चों की तस्वीर खींच रहा है.

शख्स सफाई देता रहा, महिला ने सज़ा दे दी

महिला की बात सुनने के बाद जब सिक्योरिटी स्टाफ मौके पर पहुंचा तो शख्स ने बताया कि वो खुद के बच्चों की ही तस्वीरें क्लिक कर रहा है. उसने अपनी पहचान भी बताई और बच्चों के बारे में भी सब कुछ बताया. सिक्योरिटी का तो पता नहीं लेकिन महिला उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुई और उसने बिना आव-ताव देखे ही उसकी आंखों में पेपर स्प्रे झोंक दिया और खुद उस जगह से फरार हो गई. इस घटना में शख्स को जानलेवा चोट तो नहीं आई लेकिन आंखों में जलन की वजह से तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. फिलहाल महिला पर केस दर्ज कर लिया गया है.

सेल्फ प्रोटेक्शन या दूसरों की शामत

अमेरिका में अपनी सुरक्षा के लिए बेची जा रही चीज़ों के दुरुपयोग का कोई ये अकेला मामला नहीं है. इससे पहले भी साल 2014 में एक स्टूडेंट ने जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर लेक्चर के दौरान ही पेपर स्प्रे छिड़क दिया था. उके बारे में पता करने पर ये बात सामने आई कि वो स्टूडेंट भी नहीं था. इसके अलावा अमेरिका में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल आत्मरक्षा के बजाय स्कूलों और कॉलेजों में ज्यादा होता है. इसे लेकर यहां कानून भी बने, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा.

