बाप की कोख से जन्मी है बच्ची, मां नहीं, पिया है पिता का दूध! मिलिए पापा की असली परी से ...

Father Hated by People for Breastfeeding People: किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है क्योंकि वो उनकी ही कोख से जन्म लेता है. जब तक बच्चा खाना-पीना नहीं सीखता, तब तक वो मां के दूध पर ही निर्भर रहता है. हालांकि आज हम आपको एक ऐसे पिता की कहानी बताएंगे, जिसे अपनी बेटी को खुद ही जन्म दिया है और ब्रेस्टफीड (Father gives birth to baby and Breastfeed) कराकर बड़ा भी किया है.

आपने अब तक मां को ही बच्चे को जन्म देने और उसे ब्रेस्टफीड कराने की बातें देखी और सुनी होंगी लेकिन एक बच्ची ऐसी भी है, जिसने मां नहीं अपने पिता का दूध पिया है और जन्म भी पिता की ही कोख से लिया है. इस शख्स का नाम टैनियस है और वो फ्लोरिडा का रहने वाला है. टैनियस का कहना है कि मां अगर अपने बच्चे के लिए यही सब करती है तो उसे इज्ज़त की नज़र से देखा जाता है लेकिन उनसे लोग नफरत करते हैं.

खुद बच्ची को दिया जन्म, फिर पाला भी

सरोगेसी के ज़रिये आजकल महिलाएं बिना पार्टनर के भी सिंगल मदर बन रही हैं. इससे उनका मां बनने का ख्वाब पूरा होता है लेकिन एक ऐसा पिता भी है, जिसने अपने शरीर में कुछ बदलाव के ज़रिये अलग ही किस्म के पिता बनने का ख्वाब पूरा किया है. टैनियस एक सीहॉर्स डैड यानि वो पिता है, जिन्होंने खुद अपने बच्चे को जन्म दिया है. 6 साल पहले जब उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो उन्हें तमाम शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ा. उनका पेट फूलने लगा और मॉर्निंग सिकनेस होती थी. काफी मुश्किलें सहने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी बच्ची को जन्म दिया. इतना ही नहीं उन्होंने किसी मां की तरह अपनी बच्ची को दूध पिलाकर पाला. अब उनकी बच्ची 6 साल की हो चुकी है और कई बार ब्रेस्टफीड करती है.

लोग करते हैं भद्दे कमेंट्स

यूट्यूब चैनल truly जब टैनियस ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी तो उन्हें लोगों से तरह-तरह के तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. लोगों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई और जल्दी ही उनके मर जाने तक की भविष्यवाणीकर डाली. हालांकि टैनियस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वे अपनी बच्ची की परवरिश में लगे हुए हैं. कई बार लोग उन्हें एलियन भी कहते हैं लेकिन टैनियस अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरणा देना चाहते हैं. उनका कहना है कि लोग उन्हें एलियन कहते हैं लेकिन वे भी इंसान हैं और उनकी भी भावनाएं हैं.

