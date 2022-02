शादी के मंडप में ही ससुर से भिड़ गई बहू, तमतमाई दुल्हन ने कहा- तुरंत माफ़ी मांगो

शादी की खुशी ही अलग होती है. हर इंसान उस खास दिन को और खास बनाने के लिए न जाने कितने जुगत लगाता है. साथ ही चाहता है कि वो दिन पूरी तरह उसी के नाम हो जिसकी शादी है यानि जिसका खास मौका उसी को मिले लाइमलाइट. लेकिन सोचिए तब क्या हो जब आपके अपने ही आपके खास मौके को बर्बाद भी कर दे और सारी लाइमलाइट भी ले जाएं?

एक पिता ने ही अपने प्यारे बेटे की शादी को कुछ इस तरह तबाह किया कि दुल्हन आज भी अपने ससुर से उस बात के लिए बेहद खफा है. वो चाहती है कि उसके वेडिंग डे को खराब करने के लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता. उसे तो लगता है कि पिता ने कुछ गलत किया ही नहीं बल्कि उन्हें तो सपोर्ट कि ज़रुरत है. दरअसल लड़के के पिता ने बेटे की शादी के दिन ही अपनी तलाक अनाउंस कर दिया (Father announce his divorce on son’s wedding) जिसे लेकर दुल्हन उन पर भड़क उठी.

शादी में मांग लिया तलाक

शख्स ने पहले ही तय कर लिया था कि वो बेटे की शादी के दिन ही अपनी पत्नी को तलाक दे देगा. क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे कभी अपनी लाइफ में प्राथमिकता नहीं दी. लिहाज़ा उन्होंने बेटे की शादी तक का इंतज़ार किया और फिर उसी दिन जो बेटे की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल था उसे सबसे बुरे अनुभव में बदल दिया. पिता की शिकायत थी कि उनकी पत्नी ने हमेशा उनसे ज्यादा अहमियत अपनी नौकरी को दी. बेटे की शादी के दिन उसने पत्नी से एक आखिरी बार पूछा कि वो अपनी नौकरी और पति में से किसे चुनेगी ( She loved him more than her job or not) तो उन्होंने अपनी नौकरी को चुना. जिसके बाद सबके सामने पिता ने अलग होने की बात कह डाली.

सही है दुल्हन का गुस्सा होना

अब सवाल था कि क्या पिता ने ठीक किया? दुल्हन अपने ससुर की इस हरकत से बेहद भड़की हुई है. वहीं बेटा यानि दुल्हा इसे सही मानता है उसे पिता के लिए सहानुभूति है (Man feels sympathetic for his dad). इसे लेकर उसने रेडिट (Reddit) पर विचार साझा किए तो सभी ने नई दुल्हन का ही साथ दिया. सबका मानना है कि अपनी वजहों से अपने बेटे की शादी का दिन खराब करने का उन्हें कोई हक नहीं. बेटे-बहू की खुशियों के दिन ऐसी घोषणा कर उन्होंने खास मौके को पूरी तरह अपने तलाक के नाम कर दिया. अब तलाक के बाद दोनों ने फिर से एक-दूसरे के साथ डेटिंग शुरु कर दी. ये जानने के बाद तो दुल्हन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

