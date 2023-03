बाप के एक्सीडेंट के बाद बेटी ने नहीं की सेवा, भड़के पिता ने ठोका केस, कोर्ट तक पहुंचा मामला!

Man Sues Daughter For Refusing to Take Care of Him: हर माता-पिता की इच्छा होती है कि जब उन्हें ज़रूरत महसूस हो, हमेशा उनके बच्चे उनके साथ रहें. चीन में रहने वाले पिता की भी ऐसी ही इच्छा थी, जो पूरी नहीं होने के बाद उसने जो कदम उठाया, उसकी कल्पना उसकी बेटी को भी नहीं थी. ये किस्सा काफी दिलचस्प है और हर माता-पिता और बच्चों को जानना चाहिए.

चीन के रहने वाले झांग सरनेम वाले एक शख्स का कार एक्सीडेंट हो गया था. एक्सीडेंट के बाद पिता की इच्छा थी कि बेटी उनकी सेवा करती लेकिन यूनिवर्सिटी में बढ़ने वाली बेटी ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद भड़के पिता ने इसका बदला अलग ही तरह से लिया. आमतौर पर बच्चों की गलतियों को माता-पिता छिपा लेते हैं लेकिन इस शख्स ने बेटी के इस व्यवहार की शिकायत किसी रिश्तेदार से नहीं बल्कि कोर्ट से की.

बेटी ने सेवा नहीं की, पिता पहुंचा कोर्ट

ये मामला चीन के हेनान प्रांत का है. जहां रहने वाले एक शख्स का कार से भीषण एक्सीडेंट हो गया. ऐसी स्थिति में शख्स ने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही बेटी को ये कहने के लिए फोन किया कि वो कुछ दिनों के लिए घर पर आ जाए और उसकी देखभाल करे. पहले तो लड़की टालती रही लेकिन आखिरकार पिता को पता चला कि बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है. इस हरकत को पिता बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके लड़की की इस हरकत के खिलाफ फैमिली कोर्ट में मुकदामा दायर कर दिया और बेटी से हर महीने 18 हज़ार रुपये के मुआवज़े की डिमांड की.

कोर्ट ने सुलझाया घर का मुद्दा

चीन में सिविल कोर्ट की धारा 26 साफ तौर पर कहती है कि 18 साल से ऊपर से बच्चों को अपने माता-पिता का सहयोग करना चाहिए. हालांकि इस मामले में लड़की ने दावा किया कि वो अभी पढ़ रही है और पिता को पैसे नहीं दे सकती, जिस बात को कोर्ट ने माना है. लड़की ने ये भी कहा कि पिता की देखभाल उसके दो बड़े भाई भी कर सकते हैं. हालांकि कोर्ट ने इस बात को खारिज़ करते हुए कहा है कि उसे और ज्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है. इतने के बाद भी पिता के पास कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का चांस है.

