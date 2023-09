Viral Video: स्कूल में बेटे को दिया सरप्राइज, भेस बदलकर पहुंचा सैनिक, पिता को देखते ही उछल पड़ा लड़का!

एक बच्चे के लिए उसके पिता का उसके पास होना बेहद महत्वपूर्ण बात है पर जिन बच्चों को पिता सुरक्षाबलों में तैनात हैं वो इस साथ से कई बार वंचित रह जाते हैं अक्सर उनकी पोस्टिंग दूसरे राज्यों में हो जाती है जिसकी वजह से सैनिकों को घर-परिवार से दूर रहना पड़ता है. ऐसे में अगर उनके बच्चे छोटे हों, तो वो पिता को बहुत मिस करते हैं. अब सोचिए कि जब पिता (Father Surprise Son at School Video) काफी दिनों बाद बच्चे को सरप्राइज देने आ जाएं तो कैसा दृश्य दिखाई देगा. ऐसा ही कुछ हाल ही में एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है जिसमें एक सैनिक पिता भेस बदलकर अपने बेटे से स्कूल मिलने पहुंच गया.

ट्विटर अकाउंट @nowthisnews पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स, जो सैनिक है, अपने बेटे के स्कूल भेस बदलकर पहुंच जाता है. फिर वो उसे ऐसा सरप्राइज देता है जिससे बेटा भावुक हो जाता है. वायरल वीडियो में आपको पिता-पुत्र (Father Son Love Viral Video) के बीच ऐसा प्यार देखने को मिला, जिसे देखकर आपको अपने पिता की याद आ जाएगी.

This U.S. soldier and father dressed up as the mascot of his son’s elementary school to surprise him on his first day of second grade.

Sgt. Perry Chronister had been deployed overseas since 2022, but wanted to create a very special memory for his son, Eli, on Aug 17. pic.twitter.com/pZBtbfL9ac

— NowThis (@nowthisnews) August 31, 2023