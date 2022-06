Video : बेटे की गिरफ्तारी रोकने जेसीबी लेकर पहुंचा पिता, पुलिस को कुछ यूं डराया !

Father Tries to Stop Police From Arresting Son : हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि वे अपने बच्चों को बुरी बलाओं से दूर रखें. वो बात अलग है कि उनकी कोशिश कभी-कभी कानून और लोगों को परेशान करने वाली हो जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के वर्मोंट पुलिस के साथ. वे जब एक अपराधी को गिरफ्तार करने पहुंचे तो उन्हें अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा.

लुटेरे बेटे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को रोकने के लिए पिता ने पुलिस को मिट्टी खोदने वाली मशीन से डराना शुरू कर दिया. उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका बेटा अपराधी है. पुलिस को भी इस तरह की घटना का कोई अंदाज़ा नहीं था. लुटेरे के पिता की ये हरकत देखकर दंग पुलिस को समझ ही नहीं आया कि अपराधी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका परिवार पुलिस पर हमाल क्यों कर रहा है?

पुलिस ने फेसबुक पर शेयर किया वीडियो

Vermont Police के अधिकारियों ने इस अजीबोगरीब हालात के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ बताया है. ये घटना Hardwick की है. यहां जब पुलिस एक लूट की घटना में वांटेड अपराधी को पकड़ने पहंचे, तो उन्हें अलग ही नज़ारा देखने को मिला. पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच उसके पिता एक मिट्टी खोदने वाली मशीन लाए और पुलिस के सिर पर उसका निचला हिस्सा लटकाकर उन्हें डराने लगे. पुलिस ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि उनके साथ ये बेहद अलग किस्म की घटना हुई है.

आखिरकार हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि इतना सब कुछ होने के बाद सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई और पुलिसकर्मियों में से किसी को भी चोट नहीं आई. उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते 2 पुलिसकर्मी जब अपराधी को गिरफ्तार करने लगे, तभी उसके माता-पिता ने ये ड्रामा शुरू कर दिया और भारी मशीन से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुट गए. पिता ने पुलिस को डराया तो उन्होंने आखिरकार गनप्वाइंट पर पूरे सिचुएशन को हैंडल किया. पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया जबकि अपराधी की मां को भी नोटिस दिया गया है.

