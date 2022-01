एडल्ट साइट पर महिला पुलिसकर्मी की गंदी फोटो देख उड़े पुलिस वालों के होश, पैसे देकर किया नौकरी से बाहर!

एक पुलिसकर्मी की अपनी मर्यादा होती है. उसका उल्लंघन (Breach of ethics) किसी को मंजूर नहीं हो सकता. एक महिला पुलिस अधिकारी ऐसी ही नैतिकता का उल्लंघन कर सवालों के घेरे में आ गई है. 28 साल तक जिसने कभी किसी को शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया. वो अधिकारी अचानक सबकुछ भूल कर बेशर्म धंधे में कैसे और क्यों उतर गई ? इस सवाल का जवाब हैरान करने वाला था.

कोलोराडो (Colorado) की रहने वाली पुलिस ऑफिसर मेलिसा विलियम (Melissa Williams) एक एडल्ट साइट पर अश्लीलता परोसते नज़र आईं तो खलबली मचना तय था. उन्हें विभाग से तुरंत बुलावा भेजकर बेशर्मी पर जवाब मांगा गया. उन्हें शर्मिंदा कर पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए दबाव भी डाला गया (Shamed and pressured to leave her job), जिसके बाद मेलिसा ने अपने डिपार्टमेंट पर खुद के शोषण की कोशिश का आरोप लगाया. मेलिसा एडल्ट कंटेट बेचने वाली एक साइट पर अपना पेज बनाकर अश्लील तस्वीरें और वीडियो साझा करती पाई गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस की नौकरी से हाथ धोना पड़ा.

तनाव और दबाव ने बनाया एडल्ट मॉडल

मेलिसा विलियम्स के कुछ जूनियर और सीनियर साथियों ने उनके पेज पर जाकर उनकी अश्लील तस्वीरें देखीं तो उन्हें इस जिम्मेदार पद को छोड़ने का दबाव बनाया गया. मेलिसा का कहना है की उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनके साथी उनसे एडल्ट साइट की तस्वीरों को देखकर सबके सामने वैसे ही अंगप्रदर्शन की अपेक्षा कर रहे थे, जिसके बाद मुझे शर्मिंदा किया गया और मेरी 28 साल की नौकरी से निकाल दिया गया. मेलिसा ये भी कहती हैं की पुलिस की नौकरी में इतना प्रेशर और खतरा है जिसका वो इतने सालों से सामना करती आ रही हैं ऐसे में अपने तनाव और थकान को कम करने के लिए (Destress from her dangerous and high-intensity job) उन्होंने OnlyFans पेज का सहारा लिया. अब जिस तरह से उनके साथी उनके साथ पेश आ रहे थे उसे देखने का बाद महसूस हुआ की नौकरी छोड़कर आगे बढ़ना ही अच्छा है. मेलिसा अब OnlyFans पेज पर एक मॉडल की ज़िंदगी जी रही हैं और अपने काम से खुश हैं.

सौ.इंस्टा-the.real.bella.lexi.2/एडल्ट साइट पर फोटो डालती थी पुलिसकर्मी

नौकरी छोड़ने के लिए देने पड़े 23 लाख रुपए

पुलिस विभाग की छवि खराब होते देख अधिकारियों ने मेलिसा को नौकर छोड़ने के लिए 23 लाख के ज्यादा रुपए दिए. दो बच्चों की मां 46 साल की मेलिसा 28 साल से पुलिस की नौकरी में थी. उनका करियर बेदाग था. जबसे उन्होंने होश संभाला था वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थीं. अपने काम को वो बहुत एंजॉय करती थी. फिर अचानक उन्हें क्या सूझा कि वो ऐसी बेशर्मी पर उतर आईं? ऐसी संवेदनशील नौकरी और शानदार छवि को धूमिल करने का चस्का आखिर उन्हें क्यों लगा? मेलिसा विलियम्स (Melissa Williams) ने मई 2020 में अपना अकाउंट OnlyFans साइट पर बनाया था. उनके मुकाबिक वो अपने पति के साथ मिलकर एडल्ट साइट OnlyFans पेज पर अपनी अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर वो बाकी दंपतियों की पर्सनल पलों को मसालेदार बनाने की कोशिश कर रही थी.

