Viral Video: चोर को महिला दुकानदार ने सिखाया सबक, चाकू से किया वार, लात-घूंसे खाकर भी नहीं मानी हार!

जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो उसके पास दो ही विकल्प होते हैं. या तो वो उस मुसीबत से डर जाए और उसके आगे घुटने टेक ले. या फिर वो उसका डटकर सामना करे. सामना करने का विकल्प आखिरी होता है, जब उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है. पर ऐसे मौकों पर इंसानों के अंदर अचानक इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मुश्किलों को भी हरा देते हैं. ऐसा ही एक महिला ने भी किया. उसने अपनी दुकान (female shopkeeper attack robber) में घुसे एक चोर को ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर कभी कहीं चोरी नहीं करेगा. पर उसकी जान पर भी बन आई मगर उसने हार नहीं मानी.

ट्विटर अकाउंट @cctvidiots पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक चोर दुकान (Robber inside shop viral video) में घुस जाता है और लूटपाट करने लगता है. पर दुकानदार की हिम्मत और उसकी बहादुरी देखकर आपको हैरानी होगी. कई वार झेलने के बावजूद भी वो डटी रही और अपनी दुकान में से चोरी (shopkeeper stab robber video) होने से बचा लिया. ये एक वायरल वीडियो है, इस वजह से न्यूज18 हिन्दी इसके सही होने का दावा नहीं करता है. आजकल ऐसे कई वीडियोज मनोरंजन के नजरिए से या फिर सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाए जाते हैं.

An employee defends herself with a knife from a robbery in bakery. pic.twitter.com/ar0LeBHeQn

