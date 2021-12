ड्यूटी के दौरान महिला सैनिक को मिला शादी का प्रस्ताव, 'हां' बोलते ही पुलिस ने पकड़ा !

किसी भी कपल की ज़िंदगी का जो सबसे अच्छा और यादगार पल (Marriage Proposal On Duty) होता है, वो एक प्रेमी जोड़े के लिए सबसे बुरा ख्वाब साबित हुआ. नाइजीरिया (Nigeria News) की एक महिला सैनिक को उसके ब्वॉयफ्रेंड ने शादी के लिए प्रपोज़ (Female Soldier Arrested for Accepting Marriage Proposal) किया और उसने खुशी-खुशी हां कह दी. उसके कुछ वक्त बाद ही महिला सैनिक को उस गलती की सज़ा मिली, जो उत्साह में वो बिल्कुल भूल चुकी थी.

महिला सैनिक को मिले प्रपोज़ल (Woman Soldier Got Proposal on Duty) के बाद वो इतनी खुश हो गई कि उसे प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रहा. उसका प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और महिला सैनिक को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. महिला को प्रपोज़ करने वाला शख्स उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था और उसने प्रपोज़ल जिस वक्त एक्सेप्ट किया, वो अपनी ड्यूटी पर थी. ऐसे में मिलिट्री की ओर से इस पर एक्शन लिया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फुटेज में देखा जा सकता है कि नाइजीरियन मिलिट्री के जवान और महिला सैनिक एक साथ मौजूद हैं. इसी बीच महिला सैनिक अपनी प्रपोज़ल रिंग दिखाती हैं और बताती है कि उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया है. उसके साथ उसका ब्वॉयफ्रेंड भी मौजूद है, जिसे वो वीडियो में किस करके प्यार का इज़हार भी करती है. आम तौर पर ये आपको स्वीट जेस्चर लग रहा होगा, लेकिन नाइजीरियन आर्मी के प्रोटोकॉल के ये बिल्कुल खिलाफ है. महिला सैनिक ने अपने से जूनियर ट्रेनी का मैरिज प्रपोज़ल स्वीकारा है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. दूसरी बात ये कि वे दोनों ही इस दौरान मिलिट्री यूनिफॉर्म में है. मिलिट्री के नियमों के मुताबिक ट्रेनर्स और ट्रेनी के बीच इस रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता.

Just came to my attention that the @Nigerian army detained the female soldier in this video for getting a proposal from a youth corps member. What the Army did is totally unacceptable and I would very much love to mobilise for her to get justice. pic.twitter.com/wu5027KRYQ

— Omoyele Sowore (@YeleSowore) December 19, 2021