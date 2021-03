VIDEO: लाहौर यूनिवर्सिटी में लड़की ने खुल्लम-खुल्ला किया लड़के को प्रपोज, मचा बवाल

Two students of Lahore University expelled after proposal video goes viral. MOHABBAT ZINDABAD. pic.twitter.com/uhBGrhIBe4 — PANKAJ CHOUDHARY (@PANCHOBH) March 13, 2021

पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी (University Of Lahore) का एक वीडियो इन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक लड़की यूनिवर्सिटी कैंपस में एक लड़के को प्रपोज (Girl Propose to Boy in College Campus) करती दिख रही है. जिस वक्त लड़की, लड़के को घुटने के बल बैठकर प्रपोज कर रही है, उसी समय वहां पर मौजूद छात्र इस नजारे को अपने-अपने मोबाइल में कैद करने में लगे हुए हैं.वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की द्वारा प्रपोज किए जाने के बाद लड़का हां कहता है, जिसके बाद लड़की खड़ी होती है और लड़के को गले लगती है. पास मौजूद दर्जनों छात्र शोर मचा रहे होते हैं. ये पूरा नजारा किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन की तरह लग रहा है. वहीं, लड़की की इस हरकत से पाकिस्तान में बवाल मच गया और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों छात्रों पर भड़क गया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक लैटर जारी किया गया है, जिसमें छात्रों बर्खास्‍त करने का फैसला किया है.लाहौर विश्वविद्यालय की विशेष अनुशासन समिति ने छात्र और छात्रा दोनों को विश्वविद्यालय से निकालने और उनके परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि अनुशासन कम‍िटी की बैठक में पाया गया कि इन स्‍टूडेंट्स ने नियमों को तोड़ा है.उन्‍होंने कहा कि दोनों ही स्‍टूडेंट्स को बुलाया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है. लाहौर विश्वविद्यालय के अनुसार, दोनों छात्रों ने गलत व्यवहार किया है और विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया है.कैंपस में छात्रों के प्रपोजल के बाद उन्हें बर्खास्त किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सही कदम है, तो वहीं कुछ लोग इसे गलत बोल रहे हैं. एक यूजर ने 'मोहब्बतें' फिल्म से अमिताभ बच्चन की तस्वीर पोस्ट करके लिखा है ‘‘लाहौर विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक. यहां थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में अमिताभ गुरुकल के प्रधानाध्यापक हैं जो प्यार-मोहब्बत के खिलाफ हैं.जबकि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने विश्वविद्यालय की कार्रवाई को ‘बकवास’ बताया है.