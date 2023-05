Video: जब बीच सड़क पर लड़ने लगे दो हाथी, सब कुछ तहस नहस करने पर हुए आमादा, लोग बोले- 'टाइटन्स का असली संघर्ष'

हाथी धरती के सबसे विशाल और समझदार जानवर होते हैं. उनकी ताकत के आगे कोई नहीं टिकता. आम तौर पर हाथी शांतिप्रिय माने जाते हैं. क्योंकि उन्हें देखते ही हर कोई उनका रास्ता और उनकी अड़चने खुद ब खुद दूर कर देता है. लेकिन जब दो हाथी ही आपस में भिड़ने को तैयार हो जाएं, तो फिर भला इन्हें कौन रोक सकता है. आम तौर पर हाथियों की आपस में लड़ाई होते कम ही देखने को मिलती है. सोशल मीडिया पर दो जंगली हाथियों की लड़ाई का जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है.

IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हाथियों का लड़ाई का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनो विशाल आपस में इस कदर भिड़े हुए थे, मानों एक दूसरे से किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहे हों. अधिकारी ने जबरदस्त लड़ाई वाली हाथियों का वीडियो साझा कर उसे कैप्शन दिया- ‘जब टाइटन्स टकराते हैं, जंगल कांपता है’.

जब आपस में लड़ने लगे तो विशाल जानवर

सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है हाथियों की लड़ाई का वो वीडियो जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो असल में इस विशाल जानवरों से पंगा वैसे तो कोई नहीं लेता लिहाजा लड़ते हुए हाथी कम ही नज़र आते हैं. लेकिन दो हाथियों को न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो बीच सड़क पर आपस में ही उलझ पड़े. कोई किसी से कमतर होने को तैयार नहीं था. लिहाजा दोनों अपना पुरज़ोर दमखम लगाने में जुटे थे. हालत ये हो गई कि सड़क पर शुरू हुई लड़ाई होते होते जंगलों तक पहुँच गई. फिर तो जो अंजाम हुआ, हाथियों की लड़ाई में उम्मीद भी सबको वही थी.

When the titans clash,

The Forest shivers…. pic.twitter.com/GGnpUUlhTS

— Susanta Nanda (@susantananda3) May 16, 2023