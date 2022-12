Fifa World Cup 2022: अपनी ही टीम की हार का मनाया जश्न, तो सेना ने सिर में मार दी गोली!

Fifa World Cup 2022: आमतौर पर ऐसे मंज़र कम देखने को मिलते हैं जब अपनी टीम की हार के बाद किसी देश में जश्न मनाया जाता हो. लेकिन ईरान में ऐसा ही हुआ. अमेरिका के खिलाफ मंगलवार को शिकस्त के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और अपने देश की हार पर जश्न मनाने लगे. दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान यहां की सेना ने एक शख्स के सिर में गोली मार दी. बता दें कि क्रिस्टियन पुलिसिच के 38वें मिनट में किये गये गोल की मदद से अमेरिका ने ईरान पर 1-0 की जीत से फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में एंट्री कर ली. जबकि ईरान बाहर हो गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार की रात ईरान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया. कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पूर्वी ईरान के बंदर अंजलि में सरकारी बलों ने 27 साल के मेहरान सामक को कार का हॉर्न बजाने के बाद सिर में गोली मार दी.

सिर में मारी गोली

ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने मंगेतर के साथ गाड़ी में बैठा था. उसी वक्त ईरान के सुरक्षा बलों के एक सदस्य ने उसके सिर में गोली मार दी. उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां बाद में उनकी मौत हो गई. बता दें कि कई ईरानियों ने कतर विश्व कप में अपनी टीम का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, इसे देश के अत्याचारी शासन के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर जश्न के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

Surreal: Fireworks reportedly from Saqqez #Iran tonight celebrating US win over Iranian team at World Cup. Saqqez is #MahsaAmini’s hometown, the woman whose death has sparked mass protests against regime pic.twitter.com/1qoXxmBkfK

