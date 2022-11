FIFA वर्ल्ड कप में लोगों को मेट्रो का रास्ता बताने वाले शख्स का वीडियो हुआ वायरल

FIFA World Cup 2022: इन दिनों खेलों की दुनिया में हर तरफ फीफा वर्ल्ड कप की चर्चा है. मैचों में रोमांच और उलटफेर के बीच कतर से ढेर सारे मजेदार वीडियो भी आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब एक ऐसे शख्स का वीडियो वायरल हो रह है, जो लोगों को दोहा में मेट्रो जाने का रास्ता बता रहे हैं. लोग इनके अंदाज के दीवाने हो गए हैं.

इस वीडियो को फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कतर में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर एक बेंच पर बैठा है. दरअसल वो मेट्रो स्टेशन पर फुटबॉल प्रशंसकों को रास्ता बताने के लिए “मेट्रो” शब्द का उच्चारण करते हैं. उनके अंदाज को देख कर वहां लोगों की भीड़ लग गई. लोग भी उके साथ मेट्रो-मेट्रो चिल्लाने लगे.

METRO THIS WAY ➡️ ICYMI, clips of ‘Metro Man’ have gone VIRAL thanks to his catchy style of guiding fans to the metro station #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/lZcWlP2iiT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022

उनका दिलकश अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि कैसे उस आदमी को बार-बार इस शब्द को दोहराते रहना पड़ा. अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें टिकटॉक जैसे अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर इस आदमी को देखने में मज़ा आया.

this man has been all over my fyp hes so funny https://t.co/0IO7rvc4dr — n (@lafloreax) November 25, 2022

Tidying up after one of their greatest #FIFAWorldCup wins Huge respect to these Japanese fans #Qatar2022 pic.twitter.com/RVwLwykPeq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

इससे पहले बुधवार को एक और वीडियो वायरल हुआ था. खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जर्मनी और जापान के बीच विश्व कप ग्रुप ई के मैच के बाद जापानी प्रशंसकों को स्टेडियम छोड़ने से पहले कचरा उठाते और गंदगी की सफाई करते हुए देखा गया.

