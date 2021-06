इस तस्वीर में छिपा बैठा है तेंदुआ, आप ही ढूंढकर दिखाइए, अच्छे-अच्छों का घूम गया दिमाग

कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचने के लिए ज्यादातर लोग इस वक्त घर पर ही वक्त बिता रहे हैं. ऐसे में Optical illusion और Find The Object Puzzle से बेहतर क्या हो सकता है. सोशल मीडिया (Social media find the Object) पर ऐसे तमाम गेम्स वायरल (Viral Games) होते रहते हैं. लोग इस खेल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इसी तरह की एक तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे देखकर तमाम लोग इसमें छिपे तेंदुए (Find The Leopard) को ढूंढ नहीं पाए. आप भी तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए, हो सकता है ये तेंदुआ आपकी ही नज़र में आ जाए.



ये तस्वीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) से ली गई है. ये फोटो वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट एजी अंसारी (AG Ansari) ने खींची है और अपने फेसबुक अकाउंट से इसे शेयर भी किया है. तस्वीर में छिपे तेंदुए को ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं है. अच्छे-अच्छों ने घंटों तक इसमें अपना दिमाग खपाया और हार मान ली. वायरल हो रही इस तस्वीर के पीछे सोशल मीडिया पर लोग पागल हो रहे हैं. हर कोई तेंदुआ ढूंढ रहा है लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा.







इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखना है और अपनी नजरों को हर झाड़ी के पीछे ले जाना है. तस्वीर से जुड़ा क्लू हमने दे दिया है क्योंकि तेंदुआ झाड़ी (Leopard Picture Viral) के ही पीछे है. अब वो झाड़ी कौन सी है, ये पता आपको लगाना है. जो जीनियस और जिसकी आंखें और दिमाग दोनों ही तेज़ हैं, वो तेंदुए को ज़रूर ढूंढ निकालेगा. तो फिर लग जाइए काम पर, ढूंढिए और खोज निकालिए छिपकर बैठे तेंदुए को.