पेड़ के अंदर धधक उठी आग, बिजली गिरने के बाद तने के ऊपरी हिस्से में लहकते शोले देख लोग हैरान

प्रकृति जब अपने पर आती है तो क्या कर जाती है. ये जानना मुश्किल नहीं है. सारी ताकत और दिमाग लगाकर भी नेचर को मात देना आसान नहीं. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्राकृतिक बिजली ने जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ गए. एक विशाल हराभरा पेड़ आग के शोलों की तरह धधक उठा. उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि आसमनी बिजली ने अपनी चपेट में लिया था. जिसके पेड़ के अंदर आग भड़क उठी.

ट्विटर पर @InterestingsAsF नाम के अकाउंट पर शेयर एक वीडियो में पेड़ के अंदर धधकती आग तेज़ी से वायरल हो रही है. आग इतनी तेज़ है कि तने के ऊपर पेड़ के अंदर लाल शोले लहकते साफ नज़र आ रहे हैं. इन लपटों को देख आसपास के लोग भी अचरज में हैं. सोशल मीडिया पर पेड़ में भड़की आग का वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक करीब 8 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं.

पेड़ के पेट में जल उठी आग

पेड़ के तने के अंदर भड़की आग का वीडियो देख कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे संभव है. सोशल मीडिया पर तो बहुत से लोगों ने इस वीडियो को फेक समझ लिया. लेकिन ये मुमकिन है. बताया गया कि पेड़ के अंदर आग आसमानी बिजली गिरने से लगी थी. जिस देखते ही कई लोग सहम गए. जहां ये घटना सामने आ वहां तो लोगों का इस मंज़र को देख कर दिल दहल उठा. बहुतों को तो इस स्थिति को समझने में काफी वक्त लगा. कुछ लोगों के लिए ये घटना नई नहीं थी. लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे वो इस बात से अचरज में थे कि अगर बिजली गिरी भी तो उसने पूरे पेड़ को अपनी चपेट में कैसे नहीं लिया. आग पेड़ के अंदर ही कैसे लगी?

Fire burning inside a tree after it was struck by lightning. pic.twitter.com/ZnZW7i6ioE

— Interesting As Fuck (@InterestingsAsF) June 9, 2022