Meteor in sky: अमेरिकी राज्य मेरीलैंड में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने आकाश में एक उड़ता हुआ एक आग का गोला देखा. यह आग का गोला बहुत ही चमकीला था. उसके कारण आसमान में तेज रोशनी फैल गई. यह रोशनी इतनी तेज थी कि उसे देखने वाले लोगों की आंखें चौंधिया गईं. इस घटना ने सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों और एक्सपर्ट्स को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कैसे घटित हुई यह घटना? : मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में उल्का के गिरने के कारण हुई. पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वह उल्का 36 हजार मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और पेंसिल्वेनिया से 22 मील ऊपर बिखर गया. पेंसिल्वेनिया के एक 62 साल बुजुर्ग ने बताया, ‘यह मेरे पूरे जीवन में अब तक का सबसे प्रभावशाली आग का गोला था.’ यह घटना मेरीलैंड की सिटी क्लार्क्सबर्ग में एक घर में डोरबेल पर लगे कैमरे में यह शानदार घटना कैद हुई.

कब घटित हुई यह घटना

यह घटना रविवार तीन सितंबर को घटित हुई है. उल्का ईस्टर्न डेलाइट टाइम के अनुसार लगभग 9:23 बजे आकाश में यह अद्भुत नजारा दिखाई दिया. जिसने मध्य-अटलांटिक राज्यों में लोगों को अचरज में डाल दिया. नासा ने कहा कि सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों ने इस खगोलीय घटना को देखा और इसकी पुष्टि क्षेत्र में लगे कई कैमरों के साथ-साथ नासा के फायरबॉल नेटवर्क और साउथर्न ओन्टारियो उल्का नेटवर्क के कैमरों द्वारा भी की गई है.

Here is our cam’s footage of the 9/3/23 bolide meteor at 9:23p from Clarksburg, MD looking north @capitalweather pic.twitter.com/eUnc86i8iT

— Steve Olsen (@SteveOlsen) September 4, 2023