‘Alien’ object found: प्रशांत महासागर के तल में पाई गई चींजों को ‘समुद्र में मिलीं पहली एलियन वस्तुएं’ बताया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि वे वस्तुएं हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की हैं. कथित उल्का [Meteor] के अवशेष को देख कर हार्वर्ड के फिजिसिस्ट प्रोफेसर एवी लोएब ने यह दावा किया है कि समुद्र से मिले टुकड़े वास्तव में तारों के पार के हैं.

किस आकार की है ये हैं वस्तुएं? : डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, एलियन-हंटर लोएब का कहना है कि समुद्र के तल में पाए गए 700 या उससे अधिक टुकड़े एक मिश्र धातु [alloy] हो सकते हैं जिनको धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया है. ‘खोजे गए टुकड़े ‘बेलाउ’ गोलाकार [‘BeLaU’ spherules] आकार के हैं. इन टुकड़ों की प्राकृतिक उत्पत्ति ऐसी है, जो उनके इस दुनिया के बाहर के होने की ओर इशारा करती है. उनका कहना है कि अगले स्टेप में यह पता लगाना है कि यह मैटेरियल क्या है.

प्रोफेसर ने खोज को बताया ऐतिहासिक

प्रोफेसर लोएब ने लिखा, ‘यह एक ऐतिहासिक खोज है क्योंकि यह पहली बार दर्शाता है कि मनुष्य ने सोलर सिस्टम के बाहर से धरती पर आई किसी बड़ी वस्तु के मैटेरियल पर अपना हाथ रखा है.’ ये टुकड़े 2014 में पाउआ न्यू गिनी के तट पर पाए गए थे. प्रोफेसर लोएब ने उन टुकड़ों को किसी एलियन जहाज के हिस्से होने की संभावना से इनकार कर दिया है.

First ever ‘alien’ object found on Earth: Harvard physicist Avi Loeb says hundreds of tiny fragments he found at the bottom of the Pacific Ocean ARE from outside our solar system pic.twitter.com/ifsneUJXLh

— Twatter POW (@POWatTWATTER) August 29, 2023