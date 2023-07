अंतर‍िक्ष की दुनिया काफी रोमांचक होती है. जिन लोगों की इसमें रुच‍ि है, उन्‍हें यह सपनों की तरह नजर आती है. चमकते तारे, ग्रैविटी और स्‍पेस में एस्‍ट्रोनॉट की चहलकदमी हर किसी को लुभाती है. वहां जो कुछ भी होता है, वह इत‍िहास के पन्‍नों में दर्ज हो जाता है. लेकिन अब अनोखा इतिहास रचने जा रहा है. पहली बार अंतर‍िक्ष में एक मां बेटी साथ जाने वाले हैं. अगले महीने यह उड़ान होगी. इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. वर्जिन गैलेक्टिक की दूसरी कामर्शियल उड़ान से ये लोग अंतर‍िक्ष के सफर पर जाएंगे.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, फ‍िजिक्‍स के अध‍िकांश विद्वान अंतर‍िक्ष में जाने का केवल सपना ही देख सकते हैं. लेकिन एबरडीन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र और भौतिकी की छात्रा के लिए यह हकीकत बनने जा रहा है. 18 वर्षीय अनास्तातिया मेयर उन तीन लोगों में शामिल हैं, जो वर्जिन गैलेक्टिक की उड़ान से अंतर‍िक्ष में जाएंगी. उनके साथ मां केश‍िया शहाफ भी होंगी. इन लोगों को ड्रा से चुना गया है. इनके साथ पूर्व ब्रिटिश ओलंपियन 80 वर्षीय जॉन गुडविन भी रहेंगे. यह उड़ान 10 अगस्त को होगी.

