अपने यहां परंपरा है कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसकी शुरुआत पूजा पाठ से ही होती है. इतना ही नहीं, नई चीज को लेकर जबरदस्‍त उत्‍साह भी रहता है. कई बार जब हम नई जगह पर घूमने भी जाते हैं तो एक क्‍यूर‍िस‍िटी रहती है कि क्‍या नया है और उसका एहसास कितना है. इसी एहसास को टच करता एक वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है जो आपको खुश कर देगा.

पूजा का सामान भी साथ लेकर आया

ट्विटर पर @kanutsharma एकाउंट से शेयर इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्‍स पहली बार मेट्रो में सफर करता है. जब उससे सवाल किया जाता है तो वह बताता है कि अपने जीवन में पहली बार किसी ट्रेन में बैठा है. इसील‍िए वह पूजा का सामान भी साथ लेकर आया है. वह शख्‍स अपने झोले से पूजा वाला एक नार‍ियल और अगरबत्‍ती का पैकेट भी निकालकर दिखाता है. कहता है कि मैं शुभ काम करने जा रहा था इसलिए यह साथ लेकर आया. उसके साथ एक मह‍िला भी सफर कर रही है जो इस बात की पुष्टि करती है कि सही में इस शख्‍स ने कभी ट्रेन की यात्रा नहीं की. शख्‍स कहता है कि मुझे बहुत अच्‍छा लग रहा है कि पहली बार ट्रेन में बैठने को मिला. वह अपनी दिक्‍कत भी बताता है. कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि कैसे अंदर आना है. यह सब मैं मेट्रो की प्रार्थना के लिए लेकर आया हूं.

मंदिर में भी जाकर करेंगे पूजा

जब उससे पूछा जाता है कि उतरकर आप कहां जाएंगे तो कहता है कि बगल में साईं बाबा मंदिर है. वहां माथा टेकूंगा क्‍योंकि बहुत अच्‍छे से मैं पहली बार ट्रेन में चढ़ गया और शानदार तरीके से सफर किया. भगवान करे कि हम लोग ऐसे ही ट्रेन में सफर करते रहें. हिन्‍दुस्‍तान का नाम रोशन रहे. देश आगे बढता रहे.

#mumbaiMetro A couple bring own Pooja material coconut, prashad to welcome new Mumbai metro line. #whynot #itsaFreeCountry pic.twitter.com/JPb5ZuUC4R

— Karan Tushar Ludhar (@kanutsharma) January 20, 2023