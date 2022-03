सैंकड़ों साल पहले मछुआरे के हाथ लगी थी जलपरी की लाश, अमरता ने के लिए चमड़ी नोच खा गए थे लोग

दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं, जिनके सुलझने का इन्तजार लोग सदियों से कर रहे हैं. चाहे एलियंस हो या भूत या फिर जलपरी. इनके सबूत मिलते तो हैं लेकिन संदेह के आधार पर लोग इनको लेकर पक्के तौर पर कुछ कह नहीं पाते. आज तक दुनिया में जलपरी (Mermaid Mystery) को देखे जाने या उनके अंश मिलने की कई खबरें आपने सुनी होगी. लेकिन हर खबर आखिर में शक के घेरे में आ जाती है और लोग उसे भ्रम मानकर इग्नोर कर देते हैं. जापान के शिकोकू द्वीप पर आज से लगभग 280 साल पहले एक मछुआरे के जाल में जलपरी की लाश (280 Year Old Mermaid Body) फंस गई थी. इस लाश का रहस्य आज भी अनसुलझा है.

बताया जा रहा है कि 1736 से 1741 के बीच एक मछुआरे के हाथ जलपरी की ये लाश लगी थी. इसे अब जापान के असकुचि के एक मंदिर में रख दिया गया है. इस अजीबोगरीब जीव को जलपरी बताया जाता है. इसका चेहरा इंसान की तरह है लेकिन इसकी पूंछ है. ऐसा कहा जाता है कि जो भी जलपरी के मांस को खाता है वो अमर हो जाता है. अब इस सैंकड़ों साल पुराने जलपरी की लाश को एक्सपर्ट जाँच के लिए ले जा रहे हैं. इसके बाद कई राज सुलझने के आसार हैं.

हाथों से मुंह ढकी दिखी जलपरी

मछुआरे को मिली ये लाश काफी अजीबोगरीब स्थिति में थी. इसके हाथ अपने चेहरे को ढंकने की कोशिश में उठे हुए हैं. साथ ही इसके सिर पर आज भी बाल नजर आते हैं. इसके जबड़े में नुकीले दांत भी साफ़ देखे जा सकते हैं. इस रहस्यमई ममी की जांच के लिए इसे Kurashiki University of Science and the Arts के रिसर्चर्स अपने साथ ले गए हैं. उनका कहना है कि इस ममी का धर्म से भी संबंध हो सकता है. जापान की पौराणिक कथाओं के मुताबिक़, अगर कोई इन जलपरियों के मांस का सेवन कर लेता है तो अमर हो जाता है. माना जाता है कि जब ये ममी मिली थी, तब कई लोगों ने इसके मांस को खाया था.

मंदिर में रखी गई थी ममी

जापान में एक महिला की कहानी काफी प्रचलित है. इस महिला ने गलती से जलपरी का मांस खा लिया था. इसके बाद अगले 800 सालों तक वो जिंदा रही थी. वहीं कई लोगों के मुताबिक़, हो सकता है कि किसी वायरस की चपेट में आने की वजह से इस इंसान की हालत ऐसी हो गई होगी. अब जांच के बाद पता चलेगा कि क्या इसके अंदर किसी बीमारी के ट्रेस मौजूद हैं या नहीं. कई लोग अभी तक जापान के मंदिर में आकर इसे देख चुके हैं. अब इतने सालों बाद एक्सपर्ट्स इसकी जाँच कर इसके रहस्य को सुलझा सकते हैं.

