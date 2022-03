लहरों से उछलकर सीधा भालू के मुंह में पहुंच गई मछली, शिकार के इंतज़ार से खड़े थे Bear

प्रकृति की लीला अपरंपार है. इससे पार पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं होती. इनकी लीला ये ही जाने. ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि प्रकृति के रहस्य हैं ही ऐसे-ऐसे. हमे लगता है इंसान सब जानता है. मगर जानवर भी कम नहीं. वो भी जानते हैं ढेर सारे रहस्य. उसी पर तो टिका है उनका जीवन.

मछली विपरित हमेशा लहरों के विपरित तैरती है. इस बात से कुछ लोग से परिचित होंगे लेकिन बहुत से लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इससे अनजान रहे. मगर जंगली भालू ये बात बहुत अच्छे से जानते थे तभी तो शिकार की ऐसी युक्ति लगाई की बचना नामुमकिन था. ट्विटर पर एक वीडियो में तीन भालू एक साथ पानी की धार के पास लाइन लगाकर अपने शिकार का इंतज़ार करते दिखे. फिर कैसे फंसी मछली उनके जाल में ये आप भी देखिए.

When love is in the Air, all looks beautiful n u see rainbow in the sky😊The tendency of Fishes to swim against the current is being cleverly understood by these bears who by mearly Standing n waiting get their food. Watch n wait for the fish to land in the mouth. Stand n get 😀 pic.twitter.com/myStCY8q7Z

— ncsukumar (@ncsukumar1) March 15, 2022